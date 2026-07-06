10 вещей, которые молодежь считает несправедливыми, хотя это часть взрослой жизни

Взросление приносит много свободы, но есть и суровые реалии.

Современные молодые люди не хотят, чтобы их загоняли в рамки, у них часто завышенные ожидания относительно того, какой они хотят видеть свою жизнь. При этом некоторые вещи, которые они считают несправедливыми, на самом деле являются просто частью взрослой жизни.

Портал YourTango называет 10 правил взрослой жизни, которые поколение Z (зуммеры, люди, родившиеся с 1997 по 2012 год) не хотят принимать – и иногда это совершенно обоснованно.

1. Вакансии начального уровня, требующие опыта

По словам профессора менеджмента Питера Каппелли, эта тенденция найма отражает то, как компании видят своих сотрудников: не как людей, а как средство достижения цели. "Все хотят нанять человека с трехлетним опытом, и никто не хочет давать им этот трехлетний опыт", – говорит он.

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2. Необходимость работать на работе, которая им не по душе

Поколение Z считает, что ожидать от них преданности работе, к которой они не испытывают страсти, несправедливо, но на самом деле это реальность взрослой жизни. Они считают работу с 9 до 5 монотонной, но им нужно понимать, что не всё в жизни будет соответствовать их увлечениям.

3. Насколько сильно отличаются ценности их родителей от их собственных

Каждое поколение может чему-то научиться друг у друга, даже если у них разные ценности или способы ведения дел. Поколению Z следует сделать шаг назад и понять, что, хотя они и принадлежат к другой эпохе, общение с кем-то старше может расширить их понимание своего опыта.

4. Дружба не длится вечно

"У нас ограниченные "социальные возможности" для поддержания дружеских отношений, поэтому совершенно естественно, что менее близкие, менее значимые или более трудоемкие дружеские связи могут терять свою интенсивность или ценность",- отметила профессор Сюзанна Деггес-Уайт.

5. Необходимость налаживать связи для профессиональных возможностей

Владение цифровыми технологиями дает поколению Z ряд существенных преимуществ, но это качество также может сделать личные встречи для них слишком сложными. Тем не менее, для установления контактов необходим некоторый опыт личного общения. Поколению Z может быть трудно подходить к незнакомцам, но налаживание этих связей принесет им пользу в будущем.

6. Запись на прием по телефону

Несмотря на свою техническую подкованность, поколение Z серьезно избегает телефонных звонков. В их идеальном мире любое человеческое взаимодействие сводилось бы к быстрому текстовому сообщению, но звонки для записи на прием – это то, что делают все взрослые.

7. Работа по 40 часов в неделю

Более 75% работников заявили, что могут выполнить свою рабочую нагрузку за четыре дня вместо пяти, но большинство работодателей по-прежнему не решаются внедрить это изменение на практике. Также почти треть работников поколения Z заявили, что чувствуют себя наиболее вдохновленными рано утром или поздно вечером, вне традиционного рабочего дня с 9 до 5.

8. Изменения происходят медленно

Как поколение, свободно владеющее цифровыми технологиями, поколение Z хочет быстрых результатов во всем, что они делают. Они ожидают, что эти изменения произойдут немедленно, но не могут понять, что перемены не происходят в одночасье.

9. Отношения, требующие компромисса

Это не всегда справедливо, но компромисс в отношениях – это то, что делают настоящие взрослые. Идеального партнера не существует. Решение построить жизнь с кем-то другим означает принятие его недостатков, наряду со своими собственными.

10. Непредсказуемость жизни

Мир – место неопределенности. Ничто никогда не бывает предсказуемым, как бы нам этого ни хотелось. Поколению Z может казаться, что большая нестабильность в мире несправедлива, но умение справляться с ней – часть взрослой жизни.

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