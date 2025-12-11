В этом месте киноманам есть чем насладиться как внутри, так и снаружи.

Побывать в этом городке - все равно что попасть в настоящую сказку, поскольку его волшебный замок привлекает туристов и киноманов со всего мира. Речь идет о селе Алник, которое находится в глубине графства Нортумберленд (Англия). Об этом пишет Mirror.

Этот городок имеет "завораживающий" замок, который не только имеет богатую историю, но и может показаться вам знакомым, если вы видели его на экране телевизора.

Замок Алник известен благодаря фильмам о Гарри Поттере. Он снялся в роли школы волшебства и магии Хогвартс, а его территория была использована как фон для некоторых из самых известных сцен.

"Киноманам есть чем насладиться как внутри, так и снаружи, и даже могут принять участие в уроке полета на метле в том самом месте, где главные герои, включая Гарри, Рона и Гермиону, учились летать в свой первый год в Хогвартсе", - добавили в материале.

Также еще одним незабываемым моментом, который был снят прямо на территории замка, является катастрофа летающего автомобиля, который приземлился во внутреннем дворе. Кроме того, важные сцены тренировок Гарри по квиддичу происходили во внешнем дворе замка.

"Кроме Хогвартса, замок является вторым по величине заселенным замком в Великобритании, который уже более 900 лет является домом для семьи Перси. Считается, что это здание, которое входит в список памятников архитектуры I категории, было построено в 1096 году для защиты границы Нортумберленда. Изначально это была деревянная постройка, которая со временем превратилась в каменную крепость", - подчеркнули в Mirror.

Кроме того, возле замка есть сад, который предлагает уникальное природное зрелище, насыщенное дикой природой.

"Герцогиня Нортумберлендская основала этот садоводческий рай в 2001 году, и сейчас здесь растет впечатляющее разнообразие роз, включая более 200 английских кустовых роз и плетистых роз. В целом посетители могут полюбоваться до 4000 различных видов растений, включая крупнейшую в мире коллекцию японских вишнёвых цветов Тайхаку", - подытожили в издании.

