Лучший город в мире для наблюдения за солнечным затмением 2026 года

Для наблюдения требуются очки, сертифицированные по стандарту ISO 12312-2.

В августе 2026 года Испанию ждет редкое событие – первое из трех затмений за два года. Один испанский город уже готовит для туристов и местных жителей целую программу мероприятий. Об этом пишет National Geographic.

12 августа 2026 года полное солнечное затмение будет видно из нескольких регионов Испании, однако именно Валенсия оказалась в центре внимания астрономов и туристов. Город расположен прямо на пути полной тени: затмение здесь продлится от 60 до 70 секунд – с 20:32 до 20:33. Частичная фаза будет видна с 19:38 до 21:01, как раз во время захода солнца.

"Полное солнечное затмение – это не просто зрелище, это один из редких моментов, когда природа "выключает" солнце настолько, чтобы мы могли увидеть то, что иначе невидимо", – говорит астроном Европейского космического агентства Педро Гарсия Ларио.

Видео дня

Последний раз полное солнечное затмение было видно с материковой Испании ещё в 1905 году. После августовского события следующее произойдёт только в 2053 году. В период с 2026 по 2028 год страна станет свидетелем сразу трёх затмений – явления, которое астрономы считают исключительно редким для одной страны.

В Валенсии уже запланированы наблюдательные площадки, лекции, мастер-классы и экскурсии с гидом. Отели готовят специальные "пакеты затмения" – с коктейлями и террасами с видом на закат. Желающие могут наблюдать за явлением с яхты или традиционной деревянной лодки в природном парке Альбуфера.

Для тех, кто хочет избежать толпы, региональное правительство Валенсии определило официальные точки наблюдения за городом – в частности, пляж Пучоль и сертифицированный заповедник тёмного неба Арас-де-лос-Ольмос.

Астрономы напоминают: смотреть на затмение без защиты опасно.

"Это может привести к необратимой потере центрального зрения", – предупреждает Гарсия Ларио.

Для наблюдения нужны очки с сертификатом ISO 12312-2 – обычные солнцезащитные для этого не подходят.

Ранее УНИАН сообщал, что солнечное затмение состоится уже в следующем месяце. Стало известно, что тень Луны проложит по Земле полосу длиной более 8 260 км и шириной до 293 км. В зоне полного затмения дневной свет погаснет почти на 2,5 минуты – и в этот момент можно будет увидеть солнечную корону невооруженным глазом.

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