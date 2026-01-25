В Британии стоит заброшенный особняк, который больше Букингемского дворца: что с ним не так

Известно, что Гамильтон-Палас никогда не был заселен.

В сельской местности графства Сассекс скрывается довольно неожиданное зрелище, а именно огромное поместье, которое, если бы его достроили, могло бы соперничать с некоторыми королевскими резиденциями Великобритании. Об этом пишет Mirror.

По слухам, это поместье, которое может быть больше Букингемского дворца, строили десятилетиями, однако сейчас оно разрушается.

Несмотря на то, что Гамильтон-Палас является незавершенной руиной, он все равно остается удивительной достопримечательностью.

Известно, что работы над изысканным домом начались еще в 1985 году по заказу бизнес-магната и мультимиллионера Николаса ван Хогстратена, однако так и не были завершены.

"Бизнесмен, который происходил из рабочей семьи в графстве Сассекс, стал миллионером в возрасте 22 лет. В расцвете своей карьеры его состояние оценивалось в 800 миллионов фунтов стерлингов, хотя по последним оценкам состояние его семьи составляет 25 миллионов фунтов стерлингов", - рассказывают в материале.

По словам журналистов, Гамильтон-Палас никогда не был заселен и считается, что Ван Хогстратен, известный скандальными судебными делами, проживает в Зимбабве и редко навещает Великобританию.

В то же время один из местных жителей назвал недостроенное поместье "самым бедным районом в Британии", а другой - "домом-призраком Сассекса".

Некоторые жители выразили обеспокоенность, что здание является "смертельной ловушкой", которая способствует антисоциальному поведению в окрестностях.

"Территория не защищена. Забор постоянно срывают, и молодые люди проникают на участок и направляются к дому. Это место стало магнитом для детей, которым нечем заняться. Местным властям давно пора проверить эту недвижимость, чтобы убедиться в ее безопасности, ведь молодые люди, которые туда проникают, могут погибнуть", - сказал один из жителей газете Manchester Evening News.

В свою очередь, совет района Уилден заявлял ранее:

"Гамильтон-Палас не расположен в густонаселенном районе. Ближайшая общественная дорога расположена на самом востоке поместья, отделена от главного здания на территории несколькими участками поля и лесными массивами. Однако, если есть опасения по поводу опасного сооружения, об этом можно сообщить совету, и мы проведем дополнительное расследование. Что касается антисоциальных и/или незаконных действий, то этот вопрос относится к компетенции полиции".

