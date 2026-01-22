В Калифорнии есть огромное поместье, в котором 'живут' тысячи призраков: в чем его тайна

В Калифорнии, в городе Сан-Хосе, Сара Уинчестер стала наследницей огромного состояния, которое было заработано благодаря одному из самых жестоких изобретений в истории, из-за чего чувство вины уничтожило ее. Историю дома с привидениями рассказывает Mirror.

"Гигантский особняк имеет свои корни в империи, построенной на наследии насилия и смерти, а его просторные залы являются следствием безумного чувства вины одной скорбящей матери. Преследуемая грехами своей семьи, Сара Винчестер направила свое горе на безумный цикл строительства и перестройки частей этой собственности в Сан-Хосе. Известная как "вдова винтовки", Сара унаследовала империю своего тестя Оливера Винчестера, отца многозарядной винтовки - пулемета", - отмечают в издании.

Известно, что винтовка Винчестера стала первой в своем роде, которую не нужно было перезаряжать и которая максимизировала разрушительную силу.

Однако когда единственная дочь Сары, Энни Парди Винчестер, умерла в возрасте всего одного месяца в 1866 году, женщина была убеждена, что это была расплата за изобретение ее тестя.

В Калифорнии есть огромное поместье, в котором 'живут' тысячи призраков: в чем его тайна

"Она наняла команду из 16 плотников, которым платили в три раза больше стандартной заработной платы и которые работали круглосуточно, каждый день, с 1886 года, после смерти ее мужа Уилла в 1881 году, вплоть до смерти Сары в 1922 году", - пишет Atlas Obscura.

Изначально этот дом состоял из восьми комнат, однако со временем превратился в лабиринт из 200 комнат, 10 000 окон, 47 каминов и 2000 дверей, люков и шпионских отверстий.

В Mirror отмечают, что Сара рисовала эскизы на салфетках или коричневой бумаге, чтобы плотники могли воплотить их в жизнь, создавая пристройки, башни, купола или комнаты, которые обычно не имели никакого логического назначения и впоследствии были заштукатурены.

Фото Дом Винчестеров 21 января 2026
"В 1975 году рабочие обнаружили новую комнату с двумя сиденьями, динамиком начала 1900-х годов, предназначенным для антикварного фонографа, и входом, закрепленным задвижкой 1910 года. Сара, очевидно, забыла о его существовании и продолжала строить над ним", - добавляют в публикации.

Люди были удивлены выходками Сары Винчестер. Позже потомок империи винтовок Винчестер Лора Тревелян написала в The Guardian:

"Сара Винчестер, вероятно, настолько чувствовала вину и была преследуема духами тех, кто погиб от оружия Винчестер, что начала строить дом в Калифорнии, потому что медиум посоветовал ей, что бесконечное строительство успокоит мертвых. Строительство прекратилось только после ее смерти".

В частности, американская писательница Памела Хааг описала этот дом так:

"Особняк Винчестер передает беспокойный, блестящий, рассудительный, хотя и одержимый ум и извилистость беспокойной совести. Возможно, она лишь смутно осознавала источники своего беспокойства, то ли призрачные, то ли кощунственные. Но она вплела страдания в свое творение, так же как любой художник вкладывает невысказанные импульсы в свою работу".

