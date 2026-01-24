Туристы, которые зашли внутрь египетских пирамид, сразу пожалели об этом: в чем причина

По словам посетителей, такой поход может напугать некоторых людей.

Для людей, которые любят путешествовать и любоваться пейзажами мира, посещение пирамид Гизы в Египте будет одним из самых важных пунктов в списке желаний. Однако недавно одна группа туристов сообщила, что лучше любоваться этими сооружениями снаружи, чем заходить внутрь, пишет Express.

На видео, опубликованном в TikTok, можно увидеть, как женщина поднимается по очень крутой лестнице внутри Великой пирамиды в Гизе, которая в основном ведет туристов от входа к подземной камере или вверх к Большой галерее и Камере короля.

Однако, когда она поднималась по узкому коридору, другие люди сообщили ей, что пора возвращаться, ведь там нельзя справиться с тесным пространством.

Женщина сначала сделала несколько шагов вперед, чтобы продолжить движение, но позже поняла, что тоже не может справиться. В частности, она сказала:

"Да, я думаю, я тоже вернусь. Я спускаюсь".

В тексте, добавленном к ее видео, она написала: "POV: Вы зашли внутрь пирамид и сразу же пожалели об этом".

Также пользовательница TikTok предупредила, что пирамиды могут быть не лучшим туристическим объектом, если вы страдаете клаустрофобией.

Под этим видео люди оставили много комментариев, в частности были такие:

"Я это сделал (травмировался), и комната, в которую ты попадаешь, даже не стоит того... просто пустая комната с пустой гробницей".

"Должна быть табличка с надписью, что, войдя, ты обязуешься подняться наверх".

"Если люди страдают клаустрофобией, они не должны заходить, потому что это портит впечатление всем остальным".

В Express добавляют, что несмотря на то, что многие туристы хотят попасть внутрь Великой пирамиды, ограниченное пространство может шокировать многих. Как пишет Britannica, Великая пирамида имеет "очень мало открытого пространства", когда вы попадаете внутрь, и там может быть очень жарко.

"Чтобы попасть в Великую пирамиду, сначала нужно подняться на 59 футов (18 метров - УНИАН) снаружи. Оттуда вы спускаетесь по нисходящему проходу, пока он не разделяется на один путь, ведущий вниз к подземной камере, и один, ведущий вверх к Большой галерее, а также к Камере королевы и Камере короля", - объяснили в материале.

В свою очередь одна репортерша Time Out ранее посетила Великую пирамиду и подчеркнула, что хотя это было "одним из самых волшебных впечатлений" в ее жизни, она "абсолютно" никогда больше этого не сделает.

"Сама гробница очень маленькая, и там нечего делать, кроме как стоять, чувствуя себя розовой, липкой и подавленной, пока одинокий охранник предлагает сфотографировать вас и просит не шуметь. Является ли это одним из самых волшебных впечатлений в моей жизни? Да. Повторила бы я это? Абсолютно нет", - сказала она.

