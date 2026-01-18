В Великобритании нашли огромную римскую виллу, которую называют 'новыми Помпеями'

Ученые рассчитывают найти много интересных деталей, ведь территория над виллой никогда не раскапывалась.

Остатки крупнейшей римской виллы, когда-либо найденной в Уэльсе, были обнаружены под парковой зоной на южном побережье. Археологи назвали ее "Помпеями Порт-Толбота", пишет The Independent.

Остатки обнаружили во время исследования доиндустриального наследия парка Маргам, на окраине Порт-Толбота. Тогда геофизические исследования, проведенные компанией Terradat, выявили следы неожиданно большого комплекса римских вилл.

Исследователи считают, что вилла "масштабна и имеет уровень сохранности, который не имеет аналогов в регионе". Также считают, что она предложит "беспрецедентную информацию о национальной истории Уэльса".

"Это удивительное открытие. Мы всегда думали, что найдем что-то, что датируется романо-британским периодом, но никогда не мечтали, что это будет так четко сформулировано и с таким большим потенциалом с точки зрения того, что это может рассказать нам о неуловимом первом тысячелетии нашей эры здесь, в Южном Уэльсе", – сказал изданию руководитель проекта доктор Алекс Ленглендс, доцент и содиректор Центра исследований и обучения наследию (CHART).

Участок расположен в древнем парке. Поэтому команда ожидает высокого уровня сохранности: эта территория никогда не использовалась для сельского хозяйства и никогда не пахалась. Они надеются найти мозаики, мощеные полы, окрашенные штукатурки, системы теплого пола и даже "высококлассные скульптуры".

"Это место, где можно было поесть, развлечься, продемонстрировать свое богатство и власть. Почти наверняка его посещали высокопоставленные лица со всего южного Уэльса, если не из Британии, которые знали о нем. Это может действительно изменить наше представление о Римской Британии и, безусловно, о Римском Уэльсе, а также о том, что происходило здесь в конце третьего и в четвертом веке", – сказал доктор Лэнглендс.

Хотя остается много вопросов относительно использования здания и причин его упадка.

Вилла расположена в пределах ограды размером 43 х 55 метров, которая, по мнению команды, может быть либо остатками защищенного поселения раннего железного века. Либо может отражать нестабильность в позднеримском мире и необходимость защиты от внешней агрессии как с востока, так и с запада.

Также есть доказательства существования здания на юго-востоке, которое, вероятно, было либо большим сельскохозяйственным складом, либо сооружением, связанным с более поздней историей этого места, "возможно, залом для встреч пост-римских лидеров и их последователей".

Первоначальной целью проекта было оживить местный интерес к богатой истории, которая уже известна на этом месте, где расположено аббатство Маргам – цистерцианский монастырь.

Напомним, что новые исследования показали, что длина римских дорог в Европе по крайней мере в два раза превышает ранее известные цифры. Исследователи нашли доказательства того, что кроме магистралей римляне строили дороги между городами и виллами. Таким образом, во времена расцвета Римской империи на территории между Испанией и Сирией было расположено не менее 300 тысяч дорог.

