Отмены авиарейсов в Европе: самые удобные способы добраться из Британии на материк

Из Лондона можно быстро доехать на прямых поездах в несколько стран Европы.

На фоне того, как авиакомпании в Европе начинают отменять рейсы из-за резкого подорожания топлива в результате войны в Иране, туристы начинают искать альтернативные варианты передвижения, например, на поездах.

Однако если внутри континета подобрать поезда по адекватной цене и скорости еще более-менее реально, то с островами ситуация куда сложнее.

Тем не менее, к счастью, Великобритания соединена с материком 51-километровым подводным железнодорожным тоннелем под проливом Ла-Манш, ведущим во Францию.

Видео дня

Основным железнодорожным перевозчиком на маршруте являются компания Eurostar. Вот список самых удобных способов добраться из Великобритании на материк на поезде без пересадки, причем не только во Францию, но и другие страны Европы.

Франция

Путешествие на поезде Eurostar из Лондона до Парижа занимает около 2,5 часов (с остановками на Северном вокзале, в аэропорту "Шарль-де-Голль" и возле "Диснейленда"). Стоимость поездки прямо зависит от того, насколько заранее вы бронируете билеты, а также от спроса. Например, согласно данным поиска на сайте железнодорожного перевозчика, самые дешевые билеты с выездом сегодня стоят 262 евро в один конец, тогда как билеты на середину мая в среднем стоят 117 евро. А вот самые дешевые летние билеты пока что можно приобрести даже за 60 евро.

Тем временем, в город Лилль поезд Eurostar едет менее 1,5 часов, а стоимость билетов на сегодня стартует от 278 евро. На майские и летние рейсы еще есть билеты по 58-65 евро.

Бельгия

Поездка на поезде из Лондона в бельгийскую столицу Брюссель длится чуть более 2 часов, а самые дешевые билеты на сегодня стоят 278 евро. При этом на некоторые даты на май-июль можно найти билеты даже за 58 евро.

Нидерланды

Путешествие на поезде без пересадки из британской столицы в Амстердам занимает чуть более 4 часов (с остановками на центральном железнодорожном вокзале и в аэропорту Схипхол) – есть как прямые поезда, так и с пересадкой в Брюсселе. Самые дешевые билеты в день выезда, если повезет, можно приобрести за 290 евро, тогда как средняя цена на летние рейсы на данный момент составляет 65 евро (хотя билеты на пиковые выходные и праздничные дни быстро разлетаются, особенно в условиях нынешнего ажиотажа).

Также на поезде Eurostar можно доехать до второго по величине города Нидерландов Роттердама – чуть более чем за 5 часов. Самые дешевые билеты на день выезда стоят 290 евро, а на май и летние месяцы еще можно найти варианты за 58-65 евро.

Германия

Также поезда Eurostar курсируют из Лондона в немецкий город Дюссельдорф, но только с пересадкой в Брюсселе. Поездка занимает чуть менее 6 часов, а билеты на сегодня стоят от 393 евро. В целом здесь ситуация с билетами куда сложнее – пока что он доступны только до середины мая, а самые дешевые из них стоят 207 евро.

Можно ли заменить самолеты поездами

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, уже в течение нескольких лет власти ЕС пытаются пересадить туристов с самолетов на более экологичные поезда. Однако этим планам мешает цена вопроса – летать по континенту по-прежнему дешевле, чем ездить по железной дороге.

В то же время недавнее исследование Transport & Environment (T&E) установило, что на данный момент бронирование эквивалентных железнодорожных билетов "сложно или невозможно" почти на половине самых загруженных международных авиамаршрутов Европы. Дело в том, что устаревшая система бронирования железнодорожных билетов в Европе по-прежнему неоправданно затрудняет путешественникам возможность избежать загрязняющих окружающую среду авиаперелетов.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.