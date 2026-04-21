Половину самых загруженных авиамаршрутов ЕС 'сложно или невозможно' заменить поездами: в чем причина

Устаревшая система бронирования железнодорожных билетов в Европе затрудняет туристам возможность путешествовать на поездах вместо самолетов.

Бронирование эквивалентных железнодорожных билетов "сложно или невозможно" почти на половине самых загруженных международных авиамаршрутов Европы. А ведь замена самолетов поездами могла бы стать спасательным кругом для многих туристов на фоне критического снижения запасов авиатоплива по всему миру из-за войны в Иране.

Какие трудности возникают у туристов при покупке билетов на международные поезда в ЕС

Согласно анализу аналитического центра Transport & Environment (T&E), устаревшая система бронирования железнодорожных билетов в Европе по-прежнему неоправданно затрудняет путешественникам возможность избежать загрязняющих окружающую среду авиаперелетов.

Как показал отчет, билеты на такие популярные авиамаршруты, как "Лиссабон – Мадрид" или "Барселона – Милан", нельзя забронировать ни на одном сайте железнодорожного оператора, в то время как рейсы "Париж – Рим" и "Амстердам – Милан" можно забронировать только у одного оператора, цитирует The Guardian.

Видео дня

"В мире, в котором мы живем, почти все, к лучшему или к худшему, можно получить одним щелчком мыши. Когда это невозможно для путешествий по железной дороге – несмотря на благие намерения людей – мы не увидим полного раскрытия потенциала", – заявила активистка T&E по вопросам железнодорожного транспорта и автор вышеупомянутого отчета Джорджия Уитакер.

Отмечается, что аналитики изучили удобство покупки билетов на поезда на 30 самых загруженных международных авиамаршрутах внутри ЕС, за исключением поездок на острова и маршрутов протяженностью более 1500 км, и обнаружили, что пассажиры не могли купить билеты на всю поездку на 20% из них. Еще на 27% маршрутов билеты были доступны только у одного из железнодорожных операторов.

"Этот отчет выявляет систему "каменного века", где крупные операторы часто даже не отображают – не говоря уже о продаже – доступные трансграничные маршруты или более дешевые тарифы конкурентов. Мы структурно затрудняем даже самым заботящимся об окружающей среде путешественникам выбор более экологичного варианта", – отметил исследователь транспорта из Тринити-колледжа в Дублине Брайан Колфилд, который не принимал участия в подготовке отчета.

Как поясняет издание, пассажиры, как правило, бронируют билеты на сайтах доминирующего оператора в своей стране, например, Deutsche Bahn в Германии или SNCF во Франции. В целом по Европе, согласно отчету, действующие операторы не продают билеты конкурентов на 86% маршрутов, а на 59% маршрутов альтернативные варианты даже не отображаются.

В прошлом году опрос YouGov, проведенный по заказу T&E, показал, что 61% пассажиров, путешествующих на дальние расстояния по железной дороге, избегали поездок из-за трудностей с бронированием билетов. Более 40% заявили, что путешествовали бы чаще на поездах, если бы бронировать билеты было проще.

"Одним из препятствий для путешествий по железной дороге является цена, поскольку зачастую она дороже, чем перелет. Но в результате того, что на тех же маршрутах не рекламируются и не продаются другие конкурирующие услуги, пассажиры часто не знают о существовании более дешевых вариантов", – добавила Уитакер.

В ЕС готовят единый билет на поезда

Европейская комиссия планирует опубликовать единый пакет билетов 13 мая в рамках обещания облегчить европейцам путешествия по континенту и обеспечить защиту прав потребителей.

Эти выводы дополняют отчет Greenpeace, опубликованный в августе прошлого года, в котором были проанализированы 109 трансграничных маршрутов в Европе и установлено, что поезда дешевле самолетов только на 39% маршрутов.

"При выборе между поездом и самолетом для коротких поездок многие люди отдают приоритет цене. Однако, если им слишком сложно приобрести необходимые билеты на поезд, они выберут более загрязняющий окружающую среду перелет", – заявил представитель Greenpeace по вопросам железнодорожного транспорта Хервиг Шустер.

Новые поезда в Европе

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.