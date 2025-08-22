Несмотря на то, что самолеты производят больше парниковых газов, чем поезда, люди чаще выбирают первый вариант для путешествий.

Полеты на самолете наносят больший вред окружающей среде, чем поезда, но железная дорога в Европе все еще дороже, чем авиасообщение.

Согласно исследованию Greenpeace, поездки на поезде по континенту на 71% дороже, чем полеты на самолете. В отчете сравнили цены на авиа и железнодорожные билеты по 112 европейским маршрутам и выявили, что поездка на поезде дешевле полета только в 23 случаях. В результате несмотря на то, что самолеты производят больше парниковых газов, чем поезда, люди чаще выбирают первый вариант.

В Польше поездка на поезде стоит в два раза дешевле, чем на самолете, но самой дорогой страной для поездок на поезде является Великобритания, где путешественники платят в четыре раза больше, чем за авиаперелеты. Например, поездка из Барселоны в Лондон на поезде стоит около 384 евро, в то время как авиаперелет может стоить всего 12,99 евро. Барселона-Лондон — третий по популярности маршрут ближнего следования в Европе.

Видео дня

"Переход с авиаперелетов на железнодорожные перевозки позволил бы уменьшить выброс вредных парниковых газов на 461 000 тонну, что эквивалентно годовым выбросам 303 000 автомобилей", — говорится в исследовании.

Благодаря "субсидиям, которые получают авиакомпании, они могут предлагать неоправданно низкие цены", заявляет Greenpeace.

Путешествие по Европе на поезде также сложнее, поскольку пассажиры должны заранее бронировать билеты у разных операторов в разных странах.

Чтобы путешествия были более экологичными и доступными, Greenpeace предлагает ввести "общеевропейский проездной, действительный для всех видов общественного транспорта".

Железная дорога в Германии - последние новости

Газета The Washington Post писала, что немецкая железная дорога за 30 лет недофинансирования пришла в упадок. При этом поезда постоянно опаздывают, а их состояние оставляет желать лучшего.

Отмечается, что 80% задержек в междугородном сообщении вызваны старой, изношенной и перегруженной инфраструктурой. Это касается многочисленных неисправностей железнодорожных объектов.

Министр транспорта Германии Патрик Шнайдер уволил генерального директора Deutsche Bahn Ричарда Лутца. По его словам, неэффективный государственный железнодорожный оператор нуждается в "перезагрузке" с точки зрения управления и структуры.

Вас также могут заинтересовать новости: