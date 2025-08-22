Полеты на самолете наносят больший вред окружающей среде, чем поезда, но железная дорога в Европе все еще дороже, чем авиасообщение.
Согласно исследованию Greenpeace, поездки на поезде по континенту на 71% дороже, чем полеты на самолете. В отчете сравнили цены на авиа и железнодорожные билеты по 112 европейским маршрутам и выявили, что поездка на поезде дешевле полета только в 23 случаях. В результате несмотря на то, что самолеты производят больше парниковых газов, чем поезда, люди чаще выбирают первый вариант.
В Польше поездка на поезде стоит в два раза дешевле, чем на самолете, но самой дорогой страной для поездок на поезде является Великобритания, где путешественники платят в четыре раза больше, чем за авиаперелеты. Например, поездка из Барселоны в Лондон на поезде стоит около 384 евро, в то время как авиаперелет может стоить всего 12,99 евро. Барселона-Лондон — третий по популярности маршрут ближнего следования в Европе.
"Переход с авиаперелетов на железнодорожные перевозки позволил бы уменьшить выброс вредных парниковых газов на 461 000 тонну, что эквивалентно годовым выбросам 303 000 автомобилей", — говорится в исследовании.
Благодаря "субсидиям, которые получают авиакомпании, они могут предлагать неоправданно низкие цены", заявляет Greenpeace.
Путешествие по Европе на поезде также сложнее, поскольку пассажиры должны заранее бронировать билеты у разных операторов в разных странах.
Чтобы путешествия были более экологичными и доступными, Greenpeace предлагает ввести "общеевропейский проездной, действительный для всех видов общественного транспорта".
Железная дорога в Германии - последние новости
Газета The Washington Post писала, что немецкая железная дорога за 30 лет недофинансирования пришла в упадок. При этом поезда постоянно опаздывают, а их состояние оставляет желать лучшего.
Отмечается, что 80% задержек в междугородном сообщении вызваны старой, изношенной и перегруженной инфраструктурой. Это касается многочисленных неисправностей железнодорожных объектов.
Министр транспорта Германии Патрик Шнайдер уволил генерального директора Deutsche Bahn Ричарда Лутца. По его словам, неэффективный государственный железнодорожный оператор нуждается в "перезагрузке" с точки зрения управления и структуры.