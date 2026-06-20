Скоро появятся камеры, которые будут следить за вашими авто, гаджетами и даже животными

Цель состоит в том, чтобы "преодолеть разрыв между автомобилем и пассажиром".

Если брокеры данных могут отслеживать устройства, которые вы носите с собой, то они знают, где вы живете, куда ходите и чем занимаетесь. Однако это может зайти еще дальше, ведь мировой оборонный подрядчик "Леонардо" продвигает новую технологию под названием SignalTrace, которая будет сочетать камеры для считывания номерных знаков с датчиками, способными собирать уникальные идентификаторы, связанные с вашими смарт-устройствами, а также предоставлять эти данные правоохранительным органам. Об этом пишет The Drive.

"Недавний отчет от 404 Media подробно рассматривает цели SignalTrace и то, как её продвигают среди органов власти. Полиция, пограничная служба и другие государственные органы уже входят в клиентскую базу Leonardo, и с помощью этой технологии эти клиенты стремятся сопоставить видеозаписи с этих камер с телефонами, планшетами, AirTags и, конечно, электроникой внутри самих автомобилей", - объясняют в материале.

Таким образом, если SignalTrace может обнаружить ваши Bluetooth-наушники, вы можете быть уверены, что система также будет отслеживать точку доступа 5G вашего автомобиля, информационно-развлекательную систему и даже датчики контроля давления в шинах. Более того, компания даже рассматривает микрочипы домашних животных как потенциальную точку входа для отслеживания.

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Как отмечает 404, цель заключается в том, чтобы "преодолеть разрыв между автомобилем и пассажиром"

"Раньше эти камеры могли отслеживать местонахождение автомобиля в определенный момент времени. Однако добавьте к этому множество уникальных идентификаторов, и задача привязать одного или нескольких человек к этому автомобилю становится тривиальной - и это не то, от чего можно просто отказаться", - подчеркивает издание.

Тем не менее системы автоматического распознавания номерных знаков уже вызвали беспокойство. В частности, организация "Electronic Frontier Foundation" выяснила, что одного лишь факта многократной съемки движущихся автомобилей в разных точках их маршрута день за днём достаточно, чтобы установить "режим жизни" человека и даже идентифицировать тех, с кем он общается.

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