Открытое ночью окно кажется спасением от жары, а на самом деле впускает в дом совсем другое

Это связано с уровнем влажности в квартире.

Летом мы часто сталкиваемся с проблемой, когда в квартире повышается температура, из-за чего спать ночью становится невыносимо. Многие в таком случае открывают окно на всю ночь. Однако, как пишет bien.hu, из-за того, что ночной воздух может быть более влажным, чем дневной, оставление окна открытым может способствовать попаданию влаги в квартиру.

По словам экспертов, это не только может снизить уровень комфорта, но и способствовать появлению плесени, что в долгосрочной перспективе может привести к проблемам со здоровьем.

Почему не стоит оставлять окно открытым на всю ночь?

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Из-за постоянного проветривания влажность в квартире может повыситься. К негативным последствиям высокой влажности относятся размножение плесени и пылевых клещей, которые могут вызывать аллергические реакции, проблемы с дыхательной системой и даже астму. Кроме того, через открытое окно в квартиру легче проникают уличные загрязнители, пыльца и насекомые.

"Хотя ночная температура ниже, чем днем, но не обязательно достаточно низкая, чтобы существенно повлиять на температуру в помещении, особенно если мы живем в городе, где из-за теплового островного эффекта воздух может оставаться теплым даже ночью", - подытожили в материале.

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