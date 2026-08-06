Колумбийские наркокартели отправляют в ВСУ добровольцев, чтобы научиться войне дронов, - FT

Наркокартели ищут возможности пройти обучение по настройке и управлению fpv-дронами.

Колумбийские наркокартели стремятся освоить украинские технологии беспилотников и с этой целью отправляют своих людей добровольцами в украинские силы обороны.

Как пишет Financial Times, в течение последнего года неоднократно появлялись сообщения о том, что колумбийские преступные группировки пытаются отправить солдат для получения передовых украинских знаний в области ведения войны с использованием беспилотников, а затем использовать эти навыки против собственной армии по возвращении.

"Схемы вербовки очень сложны, но больше всего меня беспокоит уровень специализации, который они приобретают. Бывшие члены военизированных формирований, бывшие партизаны и бывшие солдаты сражаются здесь вместе и вместе учатся управлять дронами", – сказал колумбийский сотрудник гуманитарной организации в Украине.

Видео дня

Как отмечает FT, беспилотники уже перевернули правила многолетнего вооруженного конфликта колумбийского государства с повстанцами и наркоторговцами. В борьбе с партизанами в джунглях правительство всегда могло рассчитывать на господство в небе, но сейчас ситуация изменилась.

В прошлом году колумбийские военные нейтрализовали 96 процентов попыток атак с использованием беспилотников, либо путем подавления радиочастот, либо путем уничтожения устройств. Но теперь незаконные группировки пытаются перенять опыт Украины, чтобы перехитрить их.

Один колумбийский пилот дронов, находящийся в Украине, рассказал изданию, что вербовщики наркокартелей искали возможности пройти обучение по настройке и управлению дронами с видом от первого лица (FPV) – ударными дронами, которые благодаря своей маневренности сложнее сбить. Как правило, их направляют прямо на цель, и они взрываются при столкновении.

"В Колумбии уже начинают использовать дроны FPV, но пока неизвестно, как зашифровать связь между дроном и пилотом, или как установить взрывное устройство так же, как это делают здесь, на Украине", – сказал он в интервью Financial Times.

Вооруженные группировки также стремятся обойти сигналы армейского подавления, приобретая дроны, использующие сверхтонкие оптоволоконные кабели, которые соединяются на огромных расстояниях с наземными операционными системами, сообщают власти.

По мнению аналитиков, приоритетной задачей должно стать прекращение передачи знаний от колумбийских солдат, возвращающихся домой из Украины.

"Колумбийцы могут учиться, очень быстро адаптируются и выдерживают сложные условия службы. Они доказали свою состоятельность командирам, которым эти ребята очень нравятся", – сказал Тарас Паляница, сотрудник Центра по вербовке иностранных специалистов Министерства обороны Украины.

В октябре прошлого года президент Густаво Петро заявил, что "украинцы относятся к колумбийцам как к низшей расе", и призвал граждан Колумбии, "с которыми обращаются как с пушечным мясом", вернуться домой. Стремясь ослабить стимулы к вступлению в иностранные войска, его правительство повысило военные зарплаты и ратифицировало конвенцию ООН 1989 года о наемниках.

Добровольцы в Украине

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что около 16 тысяч иностранных добровольцев в настоящее время воюют за Украину в составе Сил обороны.

Она утверждает, что эти бойцы представляют как минимум 72 страны мира, а почти 40% из них - граждане стран Латинской Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: