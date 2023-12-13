"Киевстар" понемногу начинает восстанавливать сервис голосовых звонков. Об этом сообщают некоторые абоненты оператора.
Сервис становится доступным не автоматически - для обновления в сети следует перезагрузить телефон. В то же время услуга мобильного интернета все еще недоступна. Также проблемы с сетью в Одесской области.
Как сообщают в пресс-службе "Киевстар", по состоянию на 18:00 специалисты компании начали включение голосовой связи по всей Украине.
В то же время отмечается, что восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности.
В случае, если связь не появляется, рекомендуется перезагрузить телефон и отключить услугу VoLTE.
Кроме того, услуги передачи данных и SMS должны быть восстановлены в течение суток.