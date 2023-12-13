Для обновления услуги связи рекомендуется перезагрузить телефон.

"Киевстар" понемногу начинает восстанавливать сервис голосовых звонков. Об этом сообщают некоторые абоненты оператора.

Сервис становится доступным не автоматически - для обновления в сети следует перезагрузить телефон. В то же время услуга мобильного интернета все еще недоступна. Также проблемы с сетью в Одесской области.

Как сообщают в пресс-службе "Киевстар", по состоянию на 18:00 специалисты компании начали включение голосовой связи по всей Украине.

Видео дня

В то же время отмечается, что восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности.

В случае, если связь не появляется, рекомендуется перезагрузить телефон и отключить услугу VoLTE.

Кроме того, услуги передачи данных и SMS должны быть восстановлены в течение суток.

Вас также могут заинтересовать новости: