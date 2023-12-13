Организаторами этой атаки могут быть спонсируемые государствами хакеры.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, что стоимость хакерской атаки на "Киевстар" может достигать миллионов долларов.

"Этот тип атаки относится к APT-атаке – advanced persistent threat. То есть это самый высокий, самый сложный и опасный для жертвы тип атак, который требует длительной подготовки. Речь идет о месяцах и даже годах подготовки. Стоимость подготовки подобного класса атак может достигать миллионов долларов", – сообщил в эфире информационного телемарафона Корсун.

По его словам, в этой атаке могут быть задействованы десятки и сотни специалистов самого высокого уровня. Он также добавил, что ждал подобных атак в начале широкомасштабного вторжения России, "но тогда не сложилось почему-то у россиян".

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"Но прошло почти два года и одна из их задумок все же преуспела. К сожалению, должны признавать, что это успешная, очень сложная атака", – сказал он.

Эксперт отметил, что целью этой атаки был только деструктив. Это означает, что организаторами этой атаки были спонсируемые государством хакеры, которых не интересуют деньги.

Сбой в работе "Киевстар" – последние новости

12 декабря Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на мобильного оператора "Киевстар". По одной из версий, за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

Позже президент компании "Киевстар" Александр Комаров заявил, что "Киевстар" планирует восстановление некоторых сервисов во второй половине дня.

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