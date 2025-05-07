Премьера состоится 11 июля 2025 года.

Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер третьего сезона научно-фантастического сериала "Фундация" (Foundation), основанного на одноименном цикле романов американского писателя-фантаста Айзека Азимова.

Одновременно стало известно, что премьера нового сезон шоу состоится 11 июля 2025 года. Как и предыдущие сезоны, третий будет насчитывать десять эпизодов.

Напомним, события этого сериала разворачиваются в Галактической империи, которая охватывает весь Млечный путь. Ученый Гэри Селдон предсказывает гибель этого государства и создает организацию "Фундация", которая должна будет после этой катастрофы воссоздать цивилизацию. Это очень возмущает императора Галактики.

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"3 сезон продолжает эпическую хронику группы изгнанников в их монументальном путешествии, чтобы спасти человечество и восстановить цивилизацию посреди падения Галактической Империи. Действие происходит через 152 года после событий 2 сезона. "Фундация" становится все более известной, выходя далеко за пределы своих скромных начал, в то время как Империя Клеонской династии сокращается. Поскольку обе эти галактические державы заключают непростой союз, угроза для всей галактики появляется в лице грозного военачальника, известного как "Мул", чья цель – править вселенной с помощью физической и военной силы, а также контроля над разумом. Можно только догадываться, кто победит, кто проиграет, кто выживет, а кто умрет, когда Гари Селдон, Гаал Дорник, Клеоны и Демерзель играют в потенциально смертельную игру в межгалактические шахматы", – так описывают новый сезон создатели шоу.

Среди прочих в новом сезоне к своим ролям вернулись Джаред Харрис ("Загадочная история Бенджамина Баттона", "Шерлок Холмс: Игра теней", сериалы "Безумцы", "Корона", "Чернобыль"), Ли Пейс (трилогия "Хоббит", "Стражи Галактики", "Сумерки. Сага: Рассвет – Часть 2") и Лу Ллобелл ("Поколение Вояджер").

Среди новых имен в касте – Пилу Асбек (сериал "Игра престолов"), Коди Ферн (сериалы "Американская история ужаса: Апокалипсис", "Карточный домик") и Томас Лемаркус ("Люди Икс: Апокалипсис", "Бегущий по лезвию 2049").

Напомним, первый сезон "Фундации" вышел осенью 2021 года, во второй – летом 2023 года.

На данный момент общая оценка сериала на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 86% одобрения от критиков и 70% от зрителей. Между тем на Metacritic кинозрители оценили его в 64 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,3 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

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