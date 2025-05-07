Движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов.

Этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса (ВПК) в российском тылу.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, бавовна "пожаловала" на "Базальт" - главное оборонное предприятие РФ по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ (Красноармейск, Московская обл.). Там местные жители насчитали не менее 7 взрывов, после которых начался пожар. А также на завод "Сплав" - единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны (г. Тула). После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, по словам собеседника, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс: авиакомпании отменили сотни рейсов.

"В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня, по данным СМИ, самолет, которым президент Сербии Александар Вучич летел в Москву для участия в праздничных мероприятиях ко дню победы, приземлился в Баку и не смог продолжить свой путь, поскольку отсутствовало разрешение на продолжение полета из-за войны между Россией и Украиной. Отмечалось, что ранее разрешение было, но сейчас оно отменено. Вероятно, это произошло из-за атаки украинских беспилотников на российские регионы, в связи с чем закрыты российские аэропорты.

Кроме того, стоит отметить, что недавно дроны СБУ поразили Муромский приборостроительный завод (Владимирская область). Завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.

На заводе прогремело 5 взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар. Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Но, как видим, Служба безопасности решила эти санкции немного расширить.

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