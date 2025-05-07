После того, как администрация Трампа не смогла уговорить Путина пойти на перемирие, теперь в Белом доме говорят, что это перемирие не так уж и необходимо.

США больше не настаивают на заключении 30-дневного перемирия в Украине, которое стало бы предпосылкой для предметных переговоров о долговременном мире. Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он констатировал, что договориться о длительном перемирии на фронте так и не удалось, поэтому боевые действия продолжаются и дальше. По словам Вэнса, США ценят то, что украинцы согласились на 30-дневное прекращение огня.

"То, что сказали россияне - вы не обязаны с этим соглашаться, но важно понимать, из чего исходит другая сторона - россияне сказали, что "30-дневное прекращение огня не отвечает нашим стратегическим интересам". Поэтому мы должны попытаться выйти за пределы одержимости 30-дневным прекращением огня и сосредоточиться на том, как должно выглядеть долгосрочное урегулирование", - сказал вице-президент США.

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Идея 30-дневного перемирия в Украине: что надо знать

Как писал УНИАН, в марте Украина и США инициировали предложение о 30-дневном прекращении огня в войне с Россией. Эта инициатива была обсуждена во время переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) и имела целью создать "тестовый период" для проверки готовности России соблюдать условия перемирия. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква объяснил, что 30 дней - это оптимальный срок для оценки серьезности намерений России о прекращении боевых действий

Однако Россия так и не согласилась на это предложение. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Кремль считает инициативу о 30-дневном прекращении огня "попыткой дать ВСУ время на передышку", что свидетельствует о скептическом отношении Москвы к этой идее.

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