Российский диктатор Владимир Путин мечтает безопасно провести военный парад 9 мая в Москве. Именно поэтому поручил российскому Минобороны определить цели в Украине для вероятного удара баллистической ракетой "Орешник".

Так, очевидно, он решил "предупредить" Украину, чтобы не испортила ему праздник. Ведь в мероприятиях, посвященных традиционному российскому "победобесию", должна принять участие важная для Путина персона - лидер КНР Си Цзиньпин, который будет находиться в РФ с официальным визитом.

В России очень боятся украинских ударов, в частности, по Москве. Поэтому и прозвучало это откровенное запугивание. Но такие угрозы для нас не новы.

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Действительно ли РФ нанесет по Украине удар "Орешником"? Хотя ничего исключать нельзя, это маловероятно. Во-первых, россияне уже однажды это делали, и есть информация, что было еще несколько попыток применить это оружие. Но несколько неудачных попыток. Во-вторых, вряд ли они пойдут дальше угроз, ведь в таком случае может повториться ситуация июля 2024 года.

Напомню, тогда в Москве с официальным визитом находился премьер-министр Индии Нарендра Моди, однако российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве привел к тому, что этот визит был сокращен. Стремится ли Путин "сократить" гостевание у себя Си Цзиньпиня? Вряд ли. Более того, не думаю, что Россия попытается "замазать" китайского лидера своими международными преступлениями. И эта ситуация, скорее всего, уже обсуждена российской и китайской сторонами - чтобы ничего такого, компрометирующего, не было, иначе Си бы вообще не приехал.

Поэтому, на мой взгляд, если россияне и будут пытаться нанести более мощные удары по Украине, чем те, которыми терроризируют нас в последние дни, то все же дождутся завершения программы визита гостя из Пекина.

Может ли что-то измениться в случае, если Украина ударит по Москве во время парада 9 мая? Сомнительно, что мы будем прибегать к такому. Ведь просто стрелять по параду, по скоплениям гражданских и в присутствии лидеров некоторых стран, которые согласились посетить Кремль в эти дни - нет для нас никакого смысла. Запрета для Украины на такие удары по Москве нет. Но рационально ли это делать? Гораздо эффективнее наносить удары по российским объектам с военным и промышленным потенциалом.

Другой вопрос: не будет ли сама Россия прибегать к провокациям в Москве? И снова - маловероятно. Вряд ли РФ рискнет воплощать такой вариант во время парада, чтобы "подставить" Украину. Ведь, с одной стороны, это может свидетельствовать о расколе в российских элитах, которые "работают" друг против друга. С другой стороны, это может стать демонстрацией отсутствия контроля за ситуацией, а это плохо для российской власти, для имиджа Кремля.

А вот попытки российских провокаций в Украине в эти дни - вполне возможны. Но речь не об "Орешнике", очередном "марше мертвых" или каком-то шествии с "колорадскими лентами". Скорее, надо ожидать различные операции информационного характера.

Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований