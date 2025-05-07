Министр обороны не ведет в Telegram страниц и не делал никаких заявлений о якобы подрыве авто в Харькове, отметили в ведомстве.

В соцсетях распространилась информация о якобы подрыве автомобиля в Харькове, в результате которого погиб известный конструктор беспилотных систем Андрей Гуменный. Информацию распространил Телеграмм-канал, подписанный как "Рустем Умеров". Однако и сам канал, и обнародованное им сообщение являются фейковыми, заявили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины относительно теракта в Харькове - является фейком", - отмечается в сообщении.

В частности, министр обороны Рустем Умеров таких заявлений не делал.

Видео дня

Также в оборонном ведомстве обратили внимание, что у министра нет официальных аккаунтов в Telegram.

"В рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением любых сообщений", - добавил в Минобороны.

Материал дополняется...