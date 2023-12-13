Сегодня в Украине любая критическая инфраструктура, которая зависит от современных ИТ-виртуальных технологий является уязвимой, отметил президент компании "Киевстар" Александр Комаров.

В украинской телекоммуникационной компании "Киевстар" планируют восстановление некоторых сервисов 13 декабря во второй половине дня. В эфире информационного телемарафона президент компании "Киевстар" Александр Комаров сообщил, что некоторые сервисы рассчитывали вернуть в первой половине дня 13 декабря.

"Видим, что этого не произойдет. Но двигаемся к тому, чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня. Очень трудно говорить на перед, потому что очень много неопределенности и факторов мы находим, которые являются преградами для того, чтобы двигаться быстрее", - сказал Комаров.

Президент "Киевстар" также отметил, что этот инцидент означает, что сейчас "защищенных нет".

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"Любая критическая инфраструктура, которая существенно зависит от современных ИТ-виртуальных технологий является уязвимой", - добавил он.

Сбой в работе "Киевстар" - что известно

12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар". Отсутствовали мобильная связь, интернет и работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Одной из версий считается, что за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

13 декабря президент компании Александр Комаров сообщил, что "Киевстар" частично восстановил фиксированный интернет. Работу по восстановлению других услуг планируют провести 13 декабря, но сроки зависят от многих факторов.

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