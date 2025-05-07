В апреле объемы чистой продажи Нацбанком валюты были наименьшими за год.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили 46,7 млрд долларов, в апреле они выросли на 10,2%. Как сообщила пресс-служба НБУ, такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой - наименьшими за год объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. По сравнению с мартом они уменьшились на 17%.

В апреле на валютные счета правительства в НБУ поступило 6,3 млрд долларов. Кроме того, Украина получила 992 млн долларов в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 517,9 млн долл. Также Украина уплатила Международному валютному фонду 82,1 млн долл. США.

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"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта", - отметили в Нацбанке.

Международные резервы Украины

Золотовалютные резервы Украины в марте выросли на 5,6% и по состоянию на 1 апреля составляли 42,4 млрд долларов.

Такая динамика была обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой - уменьшением объемов чистой продажи валюты НБУ на валютном рынке, объясняли в Национальном банке Украины.

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