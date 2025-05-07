Также отказался от поездки в Москву президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент отказался от планов посетить Москву для участия в мероприятиях на 9 мая.

Визит Алиева на парад, который был согласован Москвой и Баку еще в марте и должен был стать первым для президента Азебрайджана с 2015 года, не состоится, сообщил в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - сказал он.

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Также отказался от поездки в Москву президент Лаоса Тхонглун Сисулит. По словам Ушакова, он заболел коронавирусом.

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту Внуково, сообщил телеканал "Россия-24". Государственный визит лидера Китая продлится до 10 мая. В ходе визита Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в мероприятиях на 9 мая.

Президент Сербии Александр Вучич долетел до Москвы, сообщает сербская газета Blic. В пятницу он должен провести двустороннюю встречу с Путиным и принять участие в празднованиях 9 мая.

Ранее стало известно, что Латвия и Литва не разрешили пролет самолета Вучича по пути в Россию в своем воздушном пространстве.

Парад в Москве - детали

Ранее в Кремле сообщили, что в Россию для участия в параде на 9 мая приедут почти три десятка иностранных лидеров. По словам Ушакова, на высшем уровне должны быть представлены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, непризнанная Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и непризнанная Южная Осетия. Также "на достаточно высоком уровне" будут присутствовать Индия, Никарагуа и ЮАР.

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