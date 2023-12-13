Специалисты исследуют кибератаку на сеть телеком-оператора "Киевстар".

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар" временно заблокированы во избежание перегрузки сетей других операторов. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временной блокировке услуги национального роуминга для абонентов "Киевстар", - говорится в сообщении.

Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, вместе с СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента.

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Сбой в работе "Киевстар" - последние новости

12 декабря состоялся масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар" - отсутствуют мобильная связь, интернет и не работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Позже в Минцифры заявили, что национальный роуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по факту кибератаки на мобильного оператора. По одной из версий за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

13 декабря президент компании "Киевстар" Александр Комаров сообщил, что оператор планирует восстановление некоторых сервисов во второй половине дня.

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