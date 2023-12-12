Специалисты уже пытаются устранить технические неполадки.

Утром вторника, 12 декабря, в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора.

Как сообщила компания в комментарии УНИАН, причиной сбоя стали технические проблемы. Специалисты уже пытаются их устранить.

"В сети Киевстара произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет у части абонентской базы. Специалисты компании уже работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - отметили в компании.

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Напомним, если вы остались без связи, то пригодится национальный роуминг, который позволяет пользоваться мобильным интернетом. Необходимо зайти в настройки телефона - сотовая связь - отключить автоматический выбор оператора.

Новости "Киевстар" - самое интересное

Как сообщал УНИАН, Национальный телеком-оператор продолжает увеличивать покрытие сети LTE и развивать цифровые услуги. В 3 кв. 2023 компания построила 600 новых базовых станций 4G и модернизировала еще почти 1500 базовых станций для улучшения связи и интернета.

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