Любые контакты с внешним миром кардиналам теперь запрещены.

В Ватикане начался конклав, на котором кардиналы выберут нового Папу Римского. Как следует из трансляции Sky News, 133 кардинала, приехавшие в Рим, собрались в Сикстинской капелле. Именно здесь они выберут преемника Папы Римского Франциска.

После этого посторонние люди покинули капеллу, а двери в нее закрылись - момент произнесения фразы extra omnes ("все вон") ознаменовал начало конклава. Любые контакты с внешним миром кардиналам теперь запрещены.

В ходе выборов проводятся несколько раундов голосования, и после каждого из них бюллетени сжигаются, а из трубы над Сикстинской капеллой идет дым, который сигнализирует, выбран ли новый Папа. Если дым черный, значит, ни один кандидат не получил необходимое большинство голосов (две трети плюс один голос - в этом году 89), если белый - значит, выборы состоялись.

Видео дня

В первый день конклава пройдет только один раунд голосования. Первый дым ожидается не ранее 19:00 по местному времени. Последующие раунды будут проходить уже в другие дни. Два предыдущих конклава в 2005 и 2013 году длились два дня.

Конклав в Ватикане - последние новости

Перед началом конклава 133 кардиналам предоставили книгу с досье на около 40 потенциальных кандидатов. Книга под названием The Report on the College of Cardinals оценивает взгляды кардиналов по таким темам, как благословение однополых пар, рукоположение женщин в диаконы и контрацепция. Авторы заложили в этот труд очевидный подтекст: желательно выбрать понтифика, который отклонится от курса Франциска.

Вас также могут заинтересовать новости: