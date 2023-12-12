Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар", сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ.

Производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, это:

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

"Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ", – отмечается в сообщении пресс-службы СБУ.

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Кроме того сообщают, что сразу после возникновения инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все обстоятельства атаки. По месту происшествия работают также киберспециалисты, которые оказывают помощь сотрудникам "Киевстара" и координируют усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети.

Масштабный сбой в "Киевстаре" – главные новости

Сегодня утром в работе украинского оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой – отсутствует мобильная связь и интернет, не работает сайт оператора. Как стало известно впоследствии, проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки на инфраструктуру оператора.

В Минцифры при этом отмечают, что национальный роуминг не работает, потому что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.

В компании "Киевстар" заявили, что не могут сказать, сколько нужно времени для восстановления системы после масштабной хакерской атаки. Цель киберпреступников – уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи. В Киевстаре уверяют, что утечки персональных данных нет, потому что они находятся на других элементах инфраструктуры.

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