Яичница будет 'идеальной' и 'намного вкуснее' каждый раз: что добавить вместо масла

По словам эксперта, данный метод в течение многих лет никогда ее не подводил.

Кулинарный эксперт Линдси (@fakeawayqueen) показала в TikTok простой лайфхак, как готовить яичницу "идеально" каждый раз. Она не использует масло, пишет express.co.uk.

По ее словам, данный метод в течение многих лет никогда "не подводил". Эксперт призвала отказаться от масла, даже если вы не следуете диете. Она заверила, что приготовленные таким образом яйца "вкуснее".

Секретный ингредиент Линдси - холодная вода, которую она добавляет в сковороду вместо масла. Она отметила, что вода помогает яйцу быстро приготовиться и придает ему "намного лучший" вкус.

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"Накройте сковороду крышкой - и буквально через минуту яйцо будет выглядеть, как смайлик-эмодзи… Если вы все еще не готовите яйца так - бросайте все и присоединяйтесь к тренду!".

Многие пользователи остались в восторге от предложенного метода, о чем поделились в комментариях:

"Мои яйца получились идеальными, спасибо, Линдси!".

"После того, как я впервые увидела этот способ, теперь только так и готовлю яйца!".

Напомним, ранее УНИАН писал, как лучше всего готовить яйца, чтобы они оставались максимально полезными для здоровья.

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