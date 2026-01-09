Европейский ритейлер раскрыл цену Steam Machine: она сильно выше ожидаемой

Ранее Valve уже подтвердила, что не собирается продавать устройство себе в убыток.

В ноябре компания Valve представила новую игровую консоль Steam Machine, которая поступит в продажу в начале этого года. Некоторые зарубежные магазины уже начали добавлять устройство в свои каталоги, причем вместе с ценами – и они сильно выше ожидаемых, пишет ScreenRant.

Стоимость Steam Machine в Чехии:

Версия на 512 ГБ – 19 826 чешских крон (~800 евро, 40 000 грн).

Версия на 2 ТБ – 22 305 чешских крон (~920 евро, 46 000 грн).

Такие цифры ставят Steam Machine в ценовой диапазон, значительно выше PlayStation 5 Pro или Xbox Series и предполагаемых 700 долларов, о которых аналитики рынка твердили со дня анонса Steam Machine.

В комментариях на Reddit многие выразили разочарование: геймеры говорят, что при такой цене новинку трудно назвать привлекательной по сравнению с аналогичными вариантами выбора между консолью и сборкой собственного ПК. Некоторые даже заявляют, что предпочли бы вложить дополнительные $500–$700 в традиционный настольный компьютер.

Сама Valve пока официально не подтвердила эти цены, но ранее в компании говорили, что их Steam Machine будет не из дешевых. Компания не планирует продавать приставку себе в убыток, как это делает Playstation и Xbox.

Продажи Steam Machine запланированы на начало 2026 года, однако точная дата пока не названа. Valve обещает 4К/60 с FSR в большинстве игр, очень тихую работу и кучу стильных сменных панелей.

Вместе со Steam Machine на рынке появится VR-гарнитура Steam Frame и геймпад Steam Controller. А вот портативную Steam Deck 2 в ближайшем будущем ждать не стоит.

