Конечно, результаты партнёрства Sony и AMD мы увидим тогда, когда уже начнут выходить игры для PS6, говорит Марк Церни.

Sony и AMD раскрыли новые детали проекта Amethyst - технологической платформы, которая ляжет в основу будущей Playstation 6.

Компании выпустили совместное видео, где главный архитектор Playstation Марк Церни и старший вице-президент AMD Джек Хуинь представили три ключевые технологии: Neural Arrays, Radiance Cores и Universal Compression. Все они войдут в будущие GPU AMD и, по словам разработчиков, станут основой следующего поколения игровых консолей.

Какие технологии лягут в Playstation 6

Neural Arrays - это новая архитектура, где вычислительные блоки GPU объединяются в единый "мозг" для задач машинного обучения. Вместо того чтобы работать изолированно, они делят данные между собой, действуя как единый ИИ-движок. Такой подход позволит улучшить качество апскейлинга и шумоподавления в будущих версиях FSR и PSSR, а также откроет путь к более реалистичному нейронному рендерингу.

Видео дня

Radiance Cores - это выделенные аппаратные блоки для трассировки и просчёта света в реальном времени. Они берут на себя самые ресурсоёмкие этапы - обход лучей и взаимодействие со сценой, освобождая GPU для отрисовки теней и текстур.

И наконец, Universal Compression - это новый алгоритм универсального сжатия данных, встроенный в GPU. Он оценивает и сжимает всю информацию, проходящую через видеопамять, тем самым снижая нагрузку на пропускную способность и ускоряя загрузку текстур и моделей. Эта технология, по словам Церни, особенно важна, поскольку с каждым поколением рост производительности памяти становится всё сложнее

Позже Digital Foundry получила от Церни дополнительные комментарии по почте, и там архитектор впервые подробно объяснил, насколько серьёзно Sony изменила подход к железу:

"Мы значительно изменили фокус. Раньше мы создавали технологии исключительно для платформ Playstation. Теперь же, в рамках Project Amethyst, мы сосредоточились на совместной разработке с AMD - и это очень важное изменение. Когда создатели игр понимают, что их решения будут работать на разных устройствах - от ПК до консолей, - новые технологии распространяются гораздо быстрее".

Он добавил, что реальную пользу Radiance Cores и Universal Compression можно будет оценить только тогда, когда разработчики получат доступ к прототипам оборудования и внедрят эти функции в игровые движки. Сейчас всё находится на стадии симуляции, поэтому даже сама Sony не может точно оценить масштаб улучшений.

Кроме того, Церни подтвердил, что следующая консоль Sony будет делать ставку на машинное обучение и трассировку лучей, тогда как традиционная растеризация получит лишь точечные улучшения.

Ранее известный инсайдер KeplerL2 заявил, что Sony планирует выпустить Playstation 6 в 2027 году. Причём это уже утверждённый план, а не просто какие-то загадывания на будущее, говорит инсайдер.

