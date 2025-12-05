Очередное подтверждение, что на старте будут доступны две версии консоли: стационарная и портативная.

Инсайдерский ютуб-канал Moore’s Law is Dead рассказал новые подробности об игровой приставке следующего поколения PlayStation 6. По его словам, эта информация получена напрямую от разработчиков, которые в последние дни получили письма и документацию от Sony.

Судя по этим данным, инженеры Sony резко активизировали работу над специальным энергосберегающим режимом для PS5, замедляющий игры. Отмечается, что эта функция создается с прицелом на будущую портативную PS6, чтобы та обеспечила максимально широкую обратную совместимость с библиотекой PS5 уже на старте.

При этом игры, адаптированные под портативный формат, должны стабильно работать в 60 кадрах в секунду, пусть и с уменьшенным разрешением.

Кроме того, Sony готовит PSSR2 – крупное обновление своей технологии "апскейлинга". Разработчики получили улучшенные инструменты, которые помогают выявлять и устранять визуальные дефекты, присутствующие в нынешних версиях игр. Новый алгоритм позволит играм работать в 4K/120 FPS и даже в 8K при 60 FPS.

Появление PlayStation 6 в продаже ожидается в конце 2027 года. При этом Sony, если верить инсайдам, выпустит сразу две консоли: стационарную и портативную. Цена базовой PS6 без дисковода должна составить около $650 (~ 27 000 грн), тогда как портативную версию оценят в $499 (~20 000 грн). В дальнейшем компания может выпустить более доступную версию "портативки" за $299, используя отбракованные, но стабильные чипы.

Что касается возможной PS6 Pro, ее судьба пока неопределенна – компания выпустит улучшенную версию лишь при реальной необходимости, и точно не ранее 2030 года.

Если верить инсайдам, Xbox следующего поколения будет очень мощным и дорогим. Новая консоль станет гибридом между стационарной консолью и ПК и может стоить больше 1000 долларов/

Меж тем в начале 2026 года на рынке появится Steam Machine. Это мощный игровой мини-ПК на базе SteamOS, который позиционируют как следующий шаг в развитии Steam Deck. Valve обещает 4К/60 FPS с FSR в большинстве игр, очень тихую работу и кучу стильных сменных панелей.

