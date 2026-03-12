Клопотенко признался, что хочет заключить брачный договор с невестой: какие условия там будут

Пара готовится к свадьбе, но уже обсуждает некоторые составляющие их отношений.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, который сделал предложение своей девушке Екатерине Воскресенской, рассказал о будущем брачном контракте.

На днях он дал первое интервью Маричке Падалко вместе со своей избранницей. По словам пары, они хотят обсудить подписание брачного контракта в ближайшее время.

"Если бы я был девушкой и у меня был парень, я бы хотел, чтобы он на деле показал, что я важна", - отметил Клопотенко, который инициировал эту тему.

Видео дня

К слову, за собственное имущество и бизнес шеф-повар не беспокоится, ведь подчеркнул, что этим довольно трудно управлять.

"У меня есть телевизор, холодильник, духовка - это не трогать! Ну, забери рестораны и пойди там что-нибудь сделай, с поварами поговори. Долги хочешь, дам свои?" - в шутку сказал Евгений.

А вот Екатерина добавила, что для нее это может стать определенной гарантией того, что у их будущих детей будет все для комфортной жизни.

"Если описать общий смысл этого, то он в том, чтобы я и наши будущие дети имели гарантии, что мы можем дальше комфортно жить сами, если, не дай Бог, что-то случится", - отметила девушка.

К слову, Евгений и Екатерина более года в отношениях. В начале этого года мужчина сделал предложение любимой и теперь они готовятся к свадьбе.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказал подробности предстоящей свадьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: