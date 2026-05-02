Украина может победить: эксперты дали прогноз, когда произойдет перелом в войне

По их мнению, проблемы в российской экономике могут заставить Путина пойти на мирное соглашение.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Киев сейчас находится в более сильном положении, чем раньше. Об этом пишет DW.

По его мнению, Украина существенно снизила зависимость от западных видов вооружений и обеспечивает свои потребности "на 60-70%". При этом после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, поддержка Украины может увеличиться, прогнозирует бывшая зампомощника министра обороны США Эвелин Фаркас.

Она уверена, что в России вряд ли объявят новую мобилизацию, а вот проблемы в российской экономике могут заставить президента РФ Владимира Путина пойти на мирное соглашение.

"Мы приближаемся к этой точке", - уверен Волкер.

Мнения экспертов расходятся в вопросе, когда именно может произойти перелом: Волкер допускает, что это возможно уже в текущем году, оценив такую вероятность в более чем 50 процентов. Фаркас называет 2027-й годом, когда "Украина может победить".

Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне считает, что на фронте сложилась фактически патовая ситуация, а ВСУ все чаще и эффективнее поражают нефтетранспортную инфраструктуру в РФ.

Аналитический проект DeepState сообщал, что российская оккупационная армия продвигается в Харьковской и Донецкой областях.

"Враг продвинулся вблизи Синьковки (Харьковская область - УНИАН), Приволья (Донецкая область - УНИАН) и Андреевки-Клевцового (Донецкая область - УНИАН)", - написали там.

