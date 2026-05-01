У России для агрессии против НАТО есть окно до 2030 года, - главком ВС Латвии

Говоря об активности РФ на границах Латвии, Пуданс упомянул слежку, "давление мигрантами" и отметил, что Москва также настроена на диверсии и запугивание.

Если боевые действия в Украине прекратятся, то готовность Росии к новой широкомасштабной войне - вопрос времени. Такое мнение высказал гКомандующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-майор Каспарс Пуданс в интервью DW.

Он указал, в частности, на строительство новых военных объектов на севере России и на то, что Кремль, скорее всего, "не захочет проблем, которые могут принести с собой демобилизованные".

"Таким образом, наиболее вероятный сценарий - переброска сил к нашим восточным границам. Если бы я сидел в Кремле, то я бы сказал, что окно моих возможностей - это 2027 - 2029 годы. Пока НАТО не готова. Поскольку после 2030-го это окно может закрыться - Россия хоть и станет сильнее, но то же касается и Европы, и НАТО", - заявил Пуданс.

Говоря об активности РФ на границах Латвии, Пуданс упомянул слежку, "давление мигрантами" и отметил, что Москва также настроена на диверсии и запугивание.

"Но происходящее, на мой взгляд, лишь демонстрирует слабость России - они прибегают к таким методам потому, что ничего большего предложить не могут. И при этом теряется эффект неожиданности. Каждая такая акция делает нас сильнее, заставляет пересматривать процедуры, укреплять устойчивость - и не только вооруженных сил", - заявил командующий.

По словам Пуданса, борьба Украины за свободу на протяжении 13 лет, особенно последних четырех, "изменила многое", в частности подход Латвии к военным расходам и к военным инновациям:

"Я искренне желаю, чтобы новые технологии активно применялись на поле боя - поскольку для Украины это вопрос победы. Эти технологии сегодня уже остановили российские войска. Но я уверен, что в будущем они позволят отвоевать территории для Украины, и я жду момента, когда мы вместе начнем работать над использованием автономных систем на земле при поддержке систем с воздуха и под управлением операторов за линией фронта".

Возможность нападения РФ на НАТО

Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге заявил, что если россияне нападут на страны Балтии, то Украина может стать частью общего оборонного щита, что должно заставить Кремль отказаться от агрессии. Он считает, что готовность НАТО к возможной войне с РФ зависит от конкретной страны.

