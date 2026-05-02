Что делать со старыми чашками: эксперты назвали 7 простых идей

У каждого на кухне есть одна-две чашки, которые просто пылятся и никогда не используются. В то же время издание Good Housekeeping рассказало, что есть способы переделать ненужные чашки, чтобы освободить место в кухонных шкафчиках.

Упорядочьте свои кухонные приборы

Если вам надоело рыться в ящике со столовыми приборами в поисках любимой лопатки, то в чашке можно легко хранить ваши любимые приборы, чтобы быстро достать их с кухонной столешницы.

"Если вы заметили, что чашка скользит, и хотите ее закрепить, всегда можно приклеить к дну резиновые ножки для дополнительного сцепления", - посоветовали в материале.

Видео дня

Создайте милый горшок для растений

Нет никаких причин, почему ваша чашка не может стать мини-горшком для вашего сада. Если она треснута или имеет пятна, то это только добавит декора.

"В ненужной чашке хорошо впишутся и будут расти все виды небольших растений; петунии, примулы и миниатюрные розы будут выглядеть великолепно, но вам нужно позаботиться о надлежащем дренаже - лучше всего просверлить отверстие в дне чашки", - подчеркнули в публикации.

Также можно оставить растение в пластиковом горшке, поставить его в чашку, а затем доливать воду по мере необходимости.

Создайте мозаику

Если у вас творческое настроение, а ваша чашка треснула и ее уже не спасти, то вы всегда можете разбить ее на кусочки и создать из них собственную мозаику.

"Перед тем, как разбивать чашку, наденьте перчатки, одежду с длинными рукавами и защитные очки. Чтобы сделать это безопасно, советуем завернуть чашку в полотенце, а затем осторожно постукивать по ней молотком, увеличивая силу удара по мере необходимости. Когда чашка разбита на части, вы можете разложить их и склеить на выбранной основе (пластиковый горшок для растений подобного размера может хорошо подойти и вместить изогнутые кусочки). Обязательно носите защитные перчатки на протяжении всего процесса", - предупредило издание.

Найдите для нее новый дом

Если вы хотите избавиться от чашек, которые вам не нужны, вы всегда можете их куда-нибудь отдать. Например, предложить их местной церкви, столовой для малообеспеченных или приюту, где они могут пригодиться.

"И всегда есть благотворительные магазины. Учитывая, что чашки обычно не подлежат переработке, все эти варианты лучше, чем вывоз на свалку", - уверяют в материале.

Сделайте офисный стакан для карандашей

Если в вашем домашнем офисе нет органайзера для стола и вы никогда не можете найти ручку, когда она вам нужна, надежная чашка может стать решением. Такая чашка придает немного индивидуальности пространству, а также может вместить пилочки для ногтей, линейки и все остальное, что вам может пригодиться.

Используйте ее как контейнер для ванной комнаты

Многие предметы с длинными ручками, которые есть в ванной, поместятся в чашке. Если говорить о косметике, то это могут быть кисточки, карандаши для глаз, а также тушь для ресниц.

Имейте специальную чашку для выпечки

Если ваша чашка еще в рабочем состоянии и пригодна для использования в микроволновке, то можно попробовать испечь что-нибудь с ее помощью. В частности, есть много десертов, для которых нужно разогревать тесто в чашке в микроволновке.

