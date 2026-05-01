'Это больно': пара с 70-летним браком раскрыла простую ошибку, уничтожающую любовь

Неконструктивная критика может разрушить отношения сильнее, чем любые конфликты, убеждены супруги.

Розалин и Ирвин Энгельман женаты почти 70 лет. Они считают, что главным признаком проблем в отношениях являются не ссоры или разногласия, а регулярная обидная критика партнера, пишет CNBC.

Пара познакомилась еще в 1953 году на свидании вслепую, когда Розалин было 15, а Ирвину – 19. Они поженились в 1956 году и с тех пор прошли вместе долгий путь, сохраняя совместную жизнь и поддержку друг друга.

По их словам, ключом к длительным отношениям стало уважение и ежедневные мелкие проявления любви. Они признаются, что всегда говорят друг другу "я тебя люблю" утром и перед сном, а также стараются сохранять доброжелательность в быту и на работе.

Розалин Энгельман подчеркивает, что важно стараться понимать партнера и не обижаться на обстоятельства его жизни или карьеры. В то же время она считает, что настоящий "красный флажок" в отношениях – это критика, которая не помогает, а унижает.

Речь идет о ситуациях, когда один из партнеров систематически высмеивает или обесценивает усилия другого – даже в мелочах. По ее мнению, такие комментарии могут нанести эмоциональный вред и разрушить доверие.

"Это больно", – говорит она, подчеркивая, что большинство людей не хотят оставаться в отношениях, где их постоянно унижают.

Психолог Сабрина Романофф также отмечает, что доброта является одним из важнейших качеств в партнерстве. По ее словам, оправдание оскорбительного поведения "честностью" часто скрывает нежелание учитывать потребности другого человека.

Опыт супругов Энгельманов показывает, что длительные отношения держатся не только на любви, но и на ежедневном уважении и умении избегать разрушительной критики.

