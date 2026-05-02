Городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин: ученые в полном недоумении

Учёные подтвердили этот странный факт в ходе крупного эксперимента, но не могут найти ему объяснения.

Научное сообщество находит все больше доказательств того, что животные четко различают людей по полу и корректируют свое поведение в зависимости от того, кто перед ними – мужчина или женщина. Очередное доказательство этому недавно нашли итальянские ученые.

Исследование, опубликованное в журнале People and Nature, охватило пять европейских стран: Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию. Ученые проанализировали 2581 случай поведения 37 видов птиц в городских парках и зеленых зонах весной 2023 года. Проверяли, как птицы реагируют на приближение людей.

Методика была максимально контролируемой. Женщина и мужчина одного роста, в одинаковой по цвету одежде (белой, серой или черной) подходили к птицам обычным шагом. Исследователи даже пытались нивелировать очевидные визуальные различия.

Видео дня

"Мы можем исключить влияние грубой морфологии, поскольку женщина и мужчина, работавшие на данном объекте, были одного роста и прятали свои волосы, если они были длиннее, чем у напарника", – отметили исследователи.

Однако, несмотря на все усилия по маскировке, результат оказался стабильным: птицы позволяли мужчинам подойти в среднем на 1 метр, или на 11% ближе, чем женщинам.

Этот эффект наблюдался во всех пяти странах и для большинства видов. Кроме того, самцы-птицы в целом оказывались смелее самок и подпускали людей ближе.

Почему птицы так реагируют – остается загадкой. Исследователи рассмотрели различные гипотезы: тонкие различия в походке (например, движение бедер), запах, голос или даже историческую "генетическую память". В прошлом женщины в сообществах охотников-собирателей могли чаще заниматься охотой на мелкую дичь, включая птиц. Однако авторы честно признают, что могут лишь выдвигать гипотезы.

Другие примеры "сексизма" в поведении животных

Как писал УНИАН, венгерские ученые выяснили, что собаки активнее реагируют на особую "лепечущую" манеру речи, которой люди часто обращаются к младенцам и домашним животным. Причем оказалось, что сильнее всего мозг собак реагирует на женский голос, вероятно из-за более высокого тона и более выраженной интонации.

Также мы рассказывали, что кошки чаще подают голосовые сигналы мужчинам-хозяевам, чем женщинам. Ученые предполагают, что такая разница может быть связана с тем, что мужчины обычно менее чувствительны к кошачьим сигналам, поэтому животные вынуждены "говорить" с ними активнее, чтобы привлечь внимание.

