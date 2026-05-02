Ваш телевизор вас слушает и смотрит: как отключить скрытую слежку ACR

Отключение этой функции занимает всего несколько минут, но дает больше контроля над тем, какие данные о вас собираются.

Телевизоры Samsung, LG, Sony и других брендов могут представлять серьезную угрозу конфиденциальности – и большинство пользователей даже не подозревают об этом. Речь о технологии ACR ("Автоматическое распознавание контента"), которая работает на фоне и отслеживает все, что происходит на экране.

ACR – это своего рода Shazam для смарт-тв, который постоянно анализирует изображение. Он распознает фильмы, сериалы, игры и даже контент с приставок или HDMI-устройств, делая регулярные "снимки" экрана и сверяя их с базами данных, говорится в материале ZDNET.

По данным The Markup, ACR может захватывать и идентифицировать до 7200 изображений в час, или два изображения в секунду. Это позволяет рекламодателям точно понимать, что вы смотрите, когда и какие объявления приводят к покупкам.

При этом функция работает скрытно – без явного уведомления пользователя.

Как отключить ACR

Функцию ACR можно отключить на любом Smart TV, но ее расположение зависит от бренда и операционной системы.

Для телевизоров Samsung:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления..

Перейдите влево, чтобы открыть боковое меню.

В боковом меню выберите пункт Privacy Choices ("Настройки конфиденциальности")

Выберите пункт Terms & Conditions, Privacy Policy ("Условия и политика конфиденциальности").

Убедитесь, что галочка Viewing Information Services ("Службы просмотра информации") снята. Это отключит ACR и связанную с ним таргетированную рекламу.

Нажмите OK внизу экрана, чтобы подтвердить изменения.

Для телевизоров LG:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте, чтобы открыть главный экран.

Нажмите кнопку "Настройки" на пульте.

Пройдите по пути "Настройки" → "Общие" → "Система → "Дополнительные настройки".

Найдите и отключите опцию Live Plus.

LG также позволяет ограничить отслеживание рекламы, которое можно найти по пути "Дополнительные настройки → Ограничение отслеживания рекламы":

Для телевизоров Sony:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте для открытия главного меню.

Перейдите и выберите "Настройки".

Выберите Initial Setup ("Начальная настройка").

Прокрутите вниз и отключите параметр "Samba Interactive TV" (это технология ACR от Sony).

Также Sony позволяет повысить приватность, деактивировав персонализацию рекламы. Перейдите в "Настройки → О системе → "Реклама" и отключите Ads Personalization (Персонализация рекламы).

Для телевизоров Hisense:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте, чтобы открыть главное меню.

Перейдите в "Настройки" → "Система" → "Конфиденциальность".

Найдите пункт Smart TV Experience, Viewing Information Services или аналогичный.

Отключите эту опцию.

Чтобы отключить персонализированную рекламу и отказаться от рекомендаций, в меню "Приватность" найдите Ad Tracking (Отслеживание рекламы) или Interest-Based Ads (Реклама по интересам).

Для телевизоров TCL:

Нажмите кнопку "Домой" на пульте дистанционного управления TCL TV.

Перейдите в "Настройки" → "Конфиденциальность".

Прокрутите вниз и выберите "Smart TV Experience"

Отключите "Use Info from TV Inputs".

Помните, что хотя эти шаги значительно уменьшают сбор данных, они также могут ограничить некоторые смарт-функции телевизора. Кроме того, после обновлений системы настройки иногда могут возвращаться к значениям по умолчанию, поэтому их стоит периодически проверять.

По словам аналитиков, сейчас – лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память в ближайшее время производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

Вас также могут заинтересовать новости: