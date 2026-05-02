Секрет 'красных коридоров': почему на авианосце США выключают обычное освещение

Экипаж гигантского USS Abraham Lincoln каждую ночь погружается в особую атмосферу, напоминающую сцены из фильмов о подводных лодках.

На американском авианосце USS Abraham Lincoln послезахода солнца все внутреннее освещение переключают на красный цвет, сообщает WION.

Так, человеческому глазу требуется около 30 минут, чтобы полностью адаптироваться к темноте. Использование красного света позволяет экипажу обойти это ограничение. Это дает морякам мгновенно выходить на темную палубу, не теряя способности видеть в ночи.

С научной точки зрения, как отмечается в материале, красный свет работает на длине волны от 620 до 750 нанометров.

Видео дня

"Палочковидные клетки сетчатки, которые обрабатывают зрение в темноте, значительно менее чувствительны к этим специфическим частотам", – пишет СМИ.

Это спасает зрение от шока, который обычно вызывает яркий белый свет.

Помимо биологии, красный свет выполняет роль маскировки. По мнению специалистов, огромный корабль длиной 1 092 фута, светящийся белым, – идеальная мишень. Зато красное освещение "существенно уменьшает видимую световую сигнатуру носителя на расстоянии", что мешает врагу обнаружить судно.

Такой режим критически важен и для авиации. Персонал полагается на полную темноту для безопасной координации запуска реактивных самолетов. Когда пилоты или техники выходят из помещений, их глаза уже готовы к работе в темноте, что является "жизненно важным для выживания летчиков".

Также красный свет помогает операторам радаров. По имеющимся данным, он вызывает гораздо меньше бликов на мониторах, чем стандартные лампы, что позволяет поддерживать точную ситуационную осведомленность во время ночных патрулей.

Другие факты о USS Abraham Lincoln

Ранее УНИАН писал, что моряки на корабле пьют очень много кофе. Чтобы поддерживать боеспособность 5 000 человек, на борту атомного авианосца ежедневно готовят рекордные 20 000 чашек. Это обусловлено несколькими причинами, одна из которых – запрет алкоголя в 1914 году.

