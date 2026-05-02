АТБ вводит изменения в работе магазинов: что известно

Сеть АТБ может ежедневно приостанавливать работу касс в 9:00 на минуту молчания.

Сеть супермаркетов АТБ-Маркет может ввести новый порядок работы, который предусматривает ежедневную остановку обслуживания покупателей в 9:00 в память о погибших на войне, пишет"Телеграф" со ссылкой на источники.

Как стало известно из рекомендаций по внутреннему приказу о поддержке национальной самоидентичности, в магазинах сети планируют ежедневно проводить минуту молчания с полной остановкой работы касс.

Как это может работать

В 9:00 во всех супермаркетах должна объявляться общенациональная минута молчания. На это время сотрудники, включая кассиров, приостанавливают обслуживание покупателей и все рабочие процессы, за исключением непрерывных операций.

После завершения минуты молчания планируется воспроизведение гимна Украины продолжительностью одну минуту, во время которого сотрудники должны стоять в знак уважения.

Когда вступят в силу изменения

Точная дата введения нововведений пока не определена. Речь идет лишь о рекомендациях, которые могут быть утверждены внутренним приказом компании.

Минута молчания в Украине

Ежедневная минута молчания в Украине проводится в соответствии с указом президента с 16 марта 2022 года. В 9:00 граждане чтят память погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Во многих городах в это время транслируется обратный отсчет через громкоговорители, а иногда даже временно останавливается движение транспорта в центре городов. Недавно стало известно, что в Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители системы оповещения.

Вас также могут заинтересовать новости: