Быстрая стирка против обычной: эксперты объяснили, в чем разница и что лучше выбрать

По словам специалистов, быстрая стирка очищает не так тщательно, как обычный цикл.

Часто нам хочется запустить вещи на быструю стирку, чтобы сэкономить время, однако эксперты говорят, что у такой функции могут быть недостатки, пишет Real Simple.

Быстрый цикл стирки против обычного цикла

Специалисты говорят, что быстрый цикл стирки не так эффективен, как обычный.

"Нет, цикл быстрой стирки не очищает одежду так же хорошо, как обычный цикл. Как следует из названия, цикл быстрой стирки, как правило, быстр, поэтому он не может полностью удалить грязь с тканей. В обычном цикле более длительное замачивание одежды и большее количество отжимов помогают очистить одежду эффективнее", - объяснил Деннис Годинюк, эксперт по бытовой технике и основатель компании Comfort Appliance Repair.

Также длительное замачивание в обычном цикле влияет на эффективность действия стирального порошка. Типичный стиральный порошок требует достаточного времени в воде, чтобы полностью пропитать ткани.

"Быстрая стирка, которая обычно длится 15–30 минут, не обеспечивает достаточного времени для замачивания, а это означает, что порошку не хватает времени, чтобы растворить грязь и пятна. Решением большинства проблем со стиркой является замачивание одежды в стиральном порошке и перемешивание, но этот процесс требует времени (обычный цикл продолжительностью 45-60 минут) и терпения", - подчеркнула специалист по стирке в Poplin Laundry Service Стейси Паркер.

В то же время другой эксперт по бытовой технике, имеющий опыт в вопросах ремонта и эксплуатации, подтверждает это.

"Быстрая стирка не очищает так тщательно, как обычный цикл. Она предполагает более короткое время стирки, меньшее перемешивание и часто меньший объем воды, что ограничивает эффективность удаления грязи и жира", - добавил Гленн Льюис, эксперт по бытовой технике и президент компании Mr. Appliance.

По его мнению, чрезмерное использование этого цикла с целью экономии времени может привести к накоплению грязи на одежде и полотенцах, которое не всегда сразу заметно.

Когда использовать быстрый цикл

Обычно быстрый цикл стирки идеально подходит для небольшой партии несильно загрязненного белья.

"Например, несколько предметов нижнего белья или слегка загрязненные наволочки. Если на белье нет сильных пятен, застарелых загрязнений и неприятного запаха, можно воспользоваться быстрым циклом стирки, но ограничьтесь несколькими вещами", - объяснил Годинюк.

Другие советы экспертов

