Германия готовит тыловые пути на случай войны, однако пробелов пока много, - Bloomberg

Подготовка Германии к войне сопровождается бюрократическими процедурами.

На побережье Северного моря в Германии, а именно в Бремерхафене, крупнейший в Европе автопорт модернизируют за 1,35 млрд евро. Такая инвестиция государства предназначена не для увеличения экспорта автомобилей Mercedes-Benz и VW, а для укрепления грузовых доков, чтобы обеспечить возможность транспортировки военной техники, такой как 60-тонный танк "Леопард", на будущие линии фронта. Об этом пишет Bloomberg.

"Этот проект, предусмотренный в бюджете Германии на 2026 год, является частью более широких усилий крупнейшей экономики Европы по подготовке к потенциальной войне. В случае нападения на Европу центральное расположение и промышленные ресурсы Германии дают ей стратегическое преимущество для снабжения войск", - отмечается в материале.

Однако вооруженные силы страны не могут справиться с такой задачей самостоятельно, поэтому обращаются за помощью к частному сектору, чтобы восполнить пробелы в своих возможностях. Об этом свидетельствует обращение к таким компаниям, как BLG Logistics, которая занимается перевозкой грузов в Бремерхафене.

"Решение инвестировать в порт стало поворотным моментом для нас. Сейчас мы ведем очень позитивные переговоры и надеемся, что сможем осуществить первые значительные инвестиции уже в этом году", - подчеркнул генеральный директор BLG Матиас Магнор.

Несмотря на то, что компании готовы предоставлять немецким вооруженным силам транспортные и складские услуги, препятствия значительны. Помимо проблем с дорогами и железными дорогами, около 5 тысяч мостов нуждаются в ремонте, но Бундесвер не готов к государственно-частному партнерству в масштабах, необходимых для быстрой массовой мобилизации в случае нападения на союзника по НАТО.

"Как наследие Второй мировой войны, гражданские и военные структуры в Германии строго разделены. Например, у Бундесвера есть собственное логистическое командование, и только эти военнослужащие могут доставлять оборудование непосредственно на поле боя. Но эти границы начинают стираться", - объясняет издание.

Показательным примером этого является агентство по закупкам Бундесвера, которое не поддерживает прямых контактов с компаниями. Однако представитель организации BAAINBw подчеркнул, что коммуникация происходит только через закупочную платформу.

"Правительство пытается открыться для большего количества гражданских фирм. Ориентиром является так называемый Оперативный план для Германии, впервые завершенный в марте 2024 года. В документе изложено, как частные субъекты должны способствовать национальной и союзной обороне в случае нападения, в частности координировать логистику для снабжения сотен тысяч солдат", - отмечается в публикации.

Но план является секретным, а логистические компании знают лишь его отдельные части. Несмотря на то, что такая осторожность может быть понятной, она затрудняет усилия частных компаний выяснить, как принять участие в процессе.

По словам заместителя директора немецкой логистической ассоциации DSLV Нильса Бойка, подготовка Германии к войне сопровождается бюрократическими процедурами. В частности, от компаний требуют предоставлять подробную информацию о размерах автопарков, вместимости складов и штатном составе, однако прозрачность в ответ на это практически отсутствует.

"Вооруженные силы активно стремятся усилить сотрудничество с логистическим сектором, и многие экспедиторы заинтересованы в сотрудничестве. Однако эта сфера является узкоспециализированной, и компаниям нужен лучший доступ к информации и контактам, чтобы эффективно участвовать в этом процессе", - объяснил он.

В Bloomberg считают, что такой резкий поворот в политике Германии начался в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Угроза президента США Дональда Трампа вывести войска из Европы придала ощущение срочности усилиям Германии по перевооружению. Также это повлияло на стратегии логистических компаний.

Ранее Reuters сообщил, что США выводят 5000 военнослужащих из одной европейской страны. В Пентагоне заявили, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

"Президент очень четко выразил свое разочарование риторикой наших союзников и их неспособностью оказывать поддержку операциям США, которые приносят им пользу", - сказал представитель Минобороны США.

В то же время Bloomberg писал, что Германия подозревает Россию в кибератаке на своих чиновников. Оказалось, что пострадали два члена кабинета министров, министр строительства Верена Губерц и министр по делам семьи Карин Прин, но их пресс-секретари отказались от комментариев.

Вас также могут заинтересовать новости: