'У Кубы проблемы': Трамп пошутил о 'захвате' острова после войны с Ираном

Трамп резко высказался о Кубе на фоне новых санкций и энергетического кризиса на острове.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Форум-клубе Палм-Бич сделал резонансное заявление о Кубе, пошутив, что американский флот может заставить остров "сдаться", пишет Sky News.

"У Кубы проблемы", – сказал Трамп, упомянув, что один из американских авианосцев, в частности USS Abraham Lincoln, якобы может остановиться почти у побережья острова.

"И они скажут: "Большое спасибо. Мы сдаемся", – добавил он.

Его слова прозвучали на фоне эскалации конфликта США с Ираном и ужесточения политики Вашингтона в отношении Гаваны.

Новые санкции и блокада

Администрация Трампа накануне подписала указ о расширении санкций против Кубы. Ограничения направлены на лиц и организации, которые, по данным США, связаны с аппаратом безопасности кубинского правительства или причастны к коррупции и нарушениям прав человека.

Параллельно Вашингтон усилил экономическое давление, в частности ограничил импорт нефти на остров.

На этом фоне около 10 миллионов жителей Кубы столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии. Причиной стала нехватка топлива для электростанций из-за блокады поставок.

Ситуация осложнилась после того, как США усилили давление на союзника Кубы – Венесуэлу и ее лидера Николаса Мадуро, что повлияло на поставки энергоносителей.

