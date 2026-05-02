'У Кубы проблемы': Трамп пошутил о 'захвате' острова после войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Форум-клубе Палм-Бич сделал резонансное заявление о Кубе, пошутив, что американский флот может заставить остров "сдаться", пишет Sky News.
"У Кубы проблемы", – сказал Трамп, упомянув, что один из американских авианосцев, в частности USS Abraham Lincoln, якобы может остановиться почти у побережья острова.
"И они скажут: "Большое спасибо. Мы сдаемся", – добавил он.
Его слова прозвучали на фоне эскалации конфликта США с Ираном и ужесточения политики Вашингтона в отношении Гаваны.
Новые санкции и блокада
Администрация Трампа накануне подписала указ о расширении санкций против Кубы. Ограничения направлены на лиц и организации, которые, по данным США, связаны с аппаратом безопасности кубинского правительства или причастны к коррупции и нарушениям прав человека.
Параллельно Вашингтон усилил экономическое давление, в частности ограничил импорт нефти на остров.
На этом фоне около 10 миллионов жителей Кубы столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии. Причиной стала нехватка топлива для электростанций из-за блокады поставок.
Ситуация осложнилась после того, как США усилили давление на союзника Кубы – Венесуэлу и ее лидера Николаса Мадуро, что повлияло на поставки энергоносителей.