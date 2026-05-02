Резкая критика Трампа в адрес союзников усугубляет раскол между США и Европой, - Reuters

Не все члены Республиканской партии Трампа поддерживают его подход к Европе.

Последние недели не были полны оптимизма для тех, кто считает, что Европе удастся справиться со своими непростыми отношениями с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.

Известно, что на этой неделе американский лидер резко выступил против канцлера Германии Фридриха Мерца за его критику войны с Ираном, назвав его "абсолютно неэффективным". Впоследствии в Пентагоне заявили, что сократят 5 тысяч из 36 400 военных, находящихся в Германии, а также повысят пошлины на легковые и грузовые автомобили из ЕС. Это шаг, который сильнее всего ударит по Германии.

Кроме того, Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, подчеркнув, что тот "не является Уинстоном Черчиллем", и пригрозив ввести "большие пошлины" на импорт из Великобритании.

Видео дня

"Министерство обороны Трампа выдвинуло идею наказать союзников по НАТО, которые, по его мнению, не поддерживают операции США в войне с Ираном, в частности приостановить членство Испании и пересмотреть признание США Фолклендских островов как владения Великобритании", - добавляют в Reuters.

На фоне этого один из европейских дипломатов сказал журналистам:

"Это, мягко говоря, нервирует. Мы готовы ко всему, в любое время".

В то же время второй европейский дипломат рассказал, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, у которой были непростые отношения с Трампом во время его первого срока, продемонстрировала правильный подход.

"Мы все уже немного научились, как вести себя с Трампом. Нельзя реагировать сразу, нужно дать буре улечься, твердо отстаивая свою позицию", - сказал дипломат.

Он отметил, что даже те, кто пытался подлизываться, сталкивались с гневом президента США.

"Все, кто пытался это сделать, получили свою порцию оскорблений, как и остальные. Поэтому теперь все понимают, что подхалимство тоже не работает", - добавил дипломат.

Несмотря на то, что многие члены администрации президента США скептически относятся к Европе, не все члены Республиканской партии Трампа поддерживают его подход.

"Постоянные нападки на союзников по НАТО являются контрпродуктивными, эти комментарии вредят американцам. Два крупных аэродрома в Германии обеспечивают нам отличный доступ к трем континентам. Мы стреляем себе в ногу", - написал в четверг в Twitter республиканский конгрессмен Дон Бэкон после того, как Трамп пригрозил сократить численность войск в Германии.

В свою очередь бывший американский дипломат, возглавляющий Американо-германский институт при Университете Джонса Хопкинса, Джеффри Ратке подчеркнул, что европейские союзники становятся более решительными в своей позиции по отношению к политике Трампа, в частности и из-за политического давления в своих странах.

"Мерц становится все более резким в своей критике решения США начать войну против Ирана. Совершенно очевидно, что что-то изменилось для человека, который еще два месяца назад всячески пытался сказать: "Сейчас не время нам поучать Соединенные Штаты". Война США - это не просто нечто, за чем немецкая общественность может наблюдать со стороны. Это нечто, что влияет на них", - отметил он, сославшись на связанный с войной рост цен на энергоносители.

В то же время европейские дипломаты заявляют, что они остаются приверженными трансатлантическим связям, даже несмотря на то, что "тектонические плиты" Европы и США смещаются, однако изменения необходимы.

"Для нас главный урок заключается в том, что мы больше не можем полагаться на статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны, и что мы должны быть не только пространством мягкой силы, но и пространством, которое может быть подкреплено силой", - подчеркнул один из западных дипломатов, отметив, что европейцы быстро действуют, чтобы расширить свои военные возможности.

Политика Трампа - последние новости

Ранее Трамп заявил Конгрессу, что война с Ираном "завершена". Такое заявление появилось на фоне зашедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.

"С 7 апреля 2026 года между Соединенными Штатами и Ираном не было обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", - написал президент США.

Также сообщалось, что Трамп исключил военную помощь Украине из бюджета США на 2027 год. В частности, в законопроекте не предусмотрено финансирование военной помощи Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая является одной из ключевых программ американской военной поддержки.

Вас также могут заинтересовать новости: