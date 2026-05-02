Будут ли магнитные бури на выходных: прогноз на три дня (график)

Скорость солнечного ветра все еще повышена, а 30 апреля на Солнце произошел корональный выброс массы.

Магнитная обстановка на Земле в период с 2 по 4 мая будет формироваться под влиянием повышенной скорости солнечного ветра. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

2 мая ожидается преимущественно спокойный геомагнитный фон, однако в течение суток возможны кратковременные периоды усиления активности. В отдельные часы не исключается достижение уровня слабой магнитной бури класса G1, хотя в целом день пройдёт без серьёзных возмущений.

Как ожидается, 3 мая геомагнитная ситуация начнёт стабилизироваться: солнечный ветер постепенно ослабеет, и магнитное поле Земли вернётся к более спокойному состоянию. В этот день существенных бурь не прогнозируется, возможны лишь незначительные колебания.

4 мая влияние солнечных факторов снова может слегка усилиться. Несмотря на то, что корональная дыра будет смещена и её воздействие окажется ограниченным, вероятны краткие периоды повышенной активности, но без перехода в полноценные бури.

Дополнительно специалисты отслеживают корональный выброс массы, который произошел 30 апреля. По предварительным данным, он может иметь частично направленный к Земле компонент, но точных данным у специалистов пока нет.

Что такое магнитная буря и как она влияет на Землю

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные потоками заряженных частиц от Солнца. Они возникают, когда солнечный ветер или выбросы плазмы достигают магнитосферы нашей планеты и нарушают её стабильность.

Такие явления могут влиять на работу спутников, систем связи, навигации и энергосетей. Для человека магнитные бури чаще всего проявляются в виде ухудшения самочувствия: возможны головные боли, перепады давления, повышенная утомляемость и нарушения сна, особенно у метеочувствительных людей.

