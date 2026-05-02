Мужчина отказался от этой привычки зарядки – и спас аккумулятор своего iPhone

Простое изменение привычки зарядки может значительно продлить "жизнь" аккумулятора и избавить от необходимости преждевременной замены батареи.

Обычная привычка заряжать iPhone в машине может незаметно убивать батарею и сокращать срок ее службы. К такому выводу пришел редактор ZDNET, который годами отслеживает состояние батареи своих смартфонов и решил изменить подход к зарядке.

Долгое время он строго следовал рекомендациям Apple: включал оптимизированную зарядку, избегал зарядок до 100% и старался не перегревать устройство. Но даже при таком подходе батарея предыдущего iPhone сильно деградировала всего за два года.

С новым iPhone 17 Pro Max специалист решил провести эксперимент и отказался от большинства ограничений. Он заряжал смартфон где придется: от проводных зарядок, беспроводных док-станций и пауэрбанков. Но вскоре заметил закономерность: сильнее всего устройство нагревается именно во время зарядки в автомобиле.

Видео дня

Автомобиль оказался самым неблагоприятным местом для зарядки. Летом салон быстро превращается в "теплицу", а зимой – активно прогревается. В таких условиях устройство перегревается независимо от способа зарядки. Более того, именно в машине iPhone чаще всего включает режим "Charging on Hold", временно приостанавливая зарядку для охлаждения.

Эксперты подчеркивают:: высокая температура – главный враг литий-ионных аккумуляторов. По данным Apple, устройства лучше всего работают при температуре от 0 до 35 °C, а превышение этих значений может снизить емкость батареи.

Исследования показывают, что даже при умеренной температуре воздуха около 21 °C салон автомобиля может нагреться до 40 °C всего за полчаса. При более жаркой погоде показатели становятся еще выше – до 50 °C и более, что критично для электроники.

После этого автор полностью отказался от зарядки iPhone в машине (за редкими исключениями). Такой простой шаг дал заметный результат: при почти 200 циклах зарядки состояние аккумулятора осталось на уровне 100%. Это особенно впечатляет с учетом того, что, по данным Apple, батареи iPhone рассчитаны на сохранение до 80% емкости после 1000 циклов.

При этом иногда зарядка в автомобиле все же необходима. В таких случаях рекомендуется минимизировать вред – держать смартфон вдали от прямых солнечных лучей, не размещать рядом с обогревателями и по возможности охлаждать его с помощью кондиционера.

Главный вывод прост: если хотите продлить срок службы батареи iPhone, избегайте перегрева. Даже такая привычная мелочь, как зарядка в машине, может существенно сократить ресурс аккумулятора.

Ранее эксперты рассказали, как навсегда избавиться от спам-звонков на iPhone с помощью одной функции. Функция доступна на любом iPhone с поддержкой iOS 26, включая модели вроде iPhone 11.

СМИ пишут, что Apple может убрать MagSafe из будущих моделей iPhone. Идея состоит в том, чтобы убрать встроенные магниты из-под крышки, чтобы вынудить людей покупать специальные фирменные чехлы.

Вас также могут заинтересовать новости: