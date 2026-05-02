В Украине рассматривают возможность частичной отмены бронирований, - нардеп

Депутат намекнул, что под отмену бронирования могут попасть работники предприятий, которые зимой помогали пройти отопительный сезон.

Власти рассматривают возможность пересмотра подходов к бронированию работников некоторых предприятий на фоне нехватки мобилизационного ресурса.

Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передают Новини.Live.

Он отметил, что одним из вариантов пополнения личного состава армии является частичное снятие бронирования с работников предприятий. Нардеп рассказал, что представители ВСУ могут прийти на предприятие и выбрать себе адекватных людей без вредных привычек, людей, не имеющих инвалидности.

Видео дня

Это абсолютно нормальные люди, специалисты, и, конечно, ВСУ хотят пополниться ими, отметил нардеп.

Мобилизация в Украине

27 апреля военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в Украине на сегодняшний день, по оценкам Министерства обороны, мобилизационный ресурс составляет более полутора миллионов человек. "... По подсчетам Министерства обороны, 1,6 млн человек – это те люди, которые могут сейчас пополнить армию", – уточнила она тогда.

А 30 апреля военный журналист, экс-пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечал, что снижение мобилизационного возраста может быть эффективным, учитывая опыт других стран, но для этого должны выполняться основные условия.

В частности, он отметил, что в этом вопросе главным приоритетом должны быть рациональное руководство и сохранение жизней бойцов. Кроме того, государство должно обеспечить надлежащую подготовку, чтобы молодые мобилизованные военные могли эффективно уничтожать оккупантов.

