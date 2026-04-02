Эта сборка ПК является самой оптимальной в 2026 году для игр: статистика Steam

Steam опубликовал свежую статистику по оборудовании ПК-геймеров. В марте 2026 года были зафиксированы необычные изменения в сегменте видеокарт и оперативной памяти.

Лидером в сегменте видеокарт после небольшого перерыва снова стала RTX 3060. Ее используют 4,1% пользователей. Следом расположились ноутбучная RTX 4060 с 4,04%, десктопная RTX 4060 с 3,92%, а также RTX 3050 – 3,14%.

Меж тем видеокарты RTX 50хх становятся все популярнее у геймеров. RTX 5070 сегодня установлена почти в 3% игровых ПК. Помимо этого популярностью пользуется RTX 5060. В первой десятке все еще нет ни одной видеокарты AMD Radeon, но это обычное дело.

Видео дня

Объем оперативной памяти также претерпел серьезные изменения. Сборка ПК с 16 ГБ ОЗУ лидирует по итогам марта, увеличив свое присутствие на 13,5% и достигнув 40,97%. Второе место занимают системы с 32 ГБ, потеряв 20,3% и опустившись до 36,62%.

Windows 11 остается самой популярной операцинной системой среди геймеров – ее доля за последний месяц увеличилась на 10,57%, до 66,85%. "Десятка" при это продолжает терять пользовательскую базу – падение на 14,89%, до 25,36%.

Остальная статистика:

Самые популярные процессоры – Intel (55%), AMD (44%);

Самое популярное количество ядер ЦП – 6 ядер (28%), 8 ядер (26%);

Самые популярные объемы видеопамяти – 8 ГБ (27%), 16 ГБ (21%);

Самые популярные разрешения экрана – 1920x1080 (51%), 2560x1440 (20%);

Самые популярные VR-гарнитуры – Meta Quest 3 (27%), Oculus Quest 2 (22%).

Более подробно изучить новые данные можно по ссылке. Самая распространенная сборка выглядит так:

Вас также могут заинтересовать новости: