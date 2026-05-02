Ротация пехоты на передовой: комбат объяснил, в чем сложность таких операций

Кроме того, командир прокомментировал ситуацию, сложившуюся с бойцами 14 ОМБР.

Ввод и вывод пехотинцев с передовых позиций - это сложная операция, требующая нормального материально-технического обеспечения, прикрытия и подготовки.

Так прокомментировал предстоящие ротации на передовой в эфире Киев24 командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Нацгвардии Петр Кузик.

Комбат отметил, что проблема не в отдельных случаях недопоставок, а в системной сложности работы пехоты на передовой.

Комментируя ситуацию, сложившуюся с военными 14 ОМБР, Кузик высказал мнение, что реагировать на такие вещи нужно не после огласки, а заранее. Он отметил, что нужно уметь предвидеть проблемы, а не только тушить скандалы.

Ротации на передовой

30 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных, воюющих на передовой. В частности, согласно новому приказу, военные на передовой могут воевать до 2 месяцев, после чего командиры обязаны их заменить.

"Ротации наших воинов должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств", – подчеркнул тогда главнокомандующий.

27 апреля военный омбудсмен Ольга Решетилова признала, что ее ведомству было известно о ситуации, в которой оказались военные 14-й бригады. Она тогда говорила, что их проблему пытались решить по-тихому уже с новым командиром.

