США задержат поставки оружия Европе из-за истощения арсеналов, – FT

США предупредили союзников о задержках с поставками оружия из-за истощения арсеналов после боевых действий.

США сообщили европейским союзникам о возможных длительных задержках в поставках вооружений из-за значительного истощения собственных военных запасов. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, задержки в первую очередь коснутся поставок вооружений для Великобритании, Польши, Литвы и Эстонии. Также в Вашингтоне обсуждается отсрочка части поставок для стран Азии, в частности Тайваня.

Какое вооружение под угрозой задержек

Речь идет о боеприпасах и ракетах для систем HIMARS и NASAMS, а также других критически важных типах вооружений, которые активно используют союзники США, в том числе и Украина.

В Пентагоне подтвердили, что пересматривают новые запросы и уже заключенные контракты, чтобы согласовать их с текущими оперативными потребностями. Детали не раскрывают из-за конфиденциальности информации.

Причина – истощение запасов

По данным источников, главной причиной стал высокий расход боеприпасов во время недавнего конфликта с Ираном. В течение двух месяцев США активно использовали ракеты и перехватчики для отражения атак дронов и ракет.

Бывший чиновник администрации Джо Байдена Том Райт отмечает, что Пентагон оказался между двумя приоритетами – возможностью длительной войны на Ближнем Востоке и необходимостью усиления сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что предшествовало

На фоне этой новости стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа, обойдя процедуру рассмотрения в Конгрессе, одобрила масштабную продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиарда долларов союзникам в регионе Ближнего Востока – Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам.

Также Трамп вновь заявил, что руководство Ирана якобы находится в состоянии хаоса и "коллапса". В то же время эксперты по региону называют такие утверждения преувеличенными.

